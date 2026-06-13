Συμμορία έκανε κλοπές σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Πρέβεζα

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εγκληματική οργάνωση – συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προχθές το βράδυ οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο στο Μενίδι, όπου διέρρηξαν οικία και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας -8.000- ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου Ιωαννίνων, του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ Πατρών, εντόπισαν χθες στο Αντίρριο τους τρεις κατηγορούμενους άνδρες να επιβαίνουν στο ανωτέρω αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχο τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση – συμμορία είχε συσταθεί από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έως τις 11-06-2026, με σκοπό την διάπραξη κλοπών, στις περιοχές του Αγρινίου, του Ξηρομέρου, της Αμφιλοχίας, του Ακτίου-Βόνιτσας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά -17- κλοπές που διέπραξαν τα μέλη της συμμορίας σε οικίες, σε οχήματα, σε αποθήκες αγροκτημάτων και σε συνεργείο αυτοκινήτων, κατά τις οποίες αφαίρεσαν -830- ευρώ, κοσμήματα, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, μπαταρίες αυτοκινήτων, ψυγείο από μηχάνημα έργου, ποδήλατο και τραπεζικές κάρτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -20.000- ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν ως στόχους οικίες, αποθήκες σε αγροκτήματα, καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ μετέβαιναν στις περιοχές τέλεσης των κλοπών χρησιμοποιώντας το ίδιο κάθε φορά όχημα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες των κατηγορούμενων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στην οικία ενός κατηγορούμενου και κατασχέθηκαν εργαλεία, για τα οποία διερευνάται η νόμιμη προέλευση τους.

Παράλληλα, διενεργήθηκε έρευνα σε αποθήκη αλλοδαπού άνδρα, στον οποίο κατέληγε μέρος των κλοπιμαίων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων, (οικοδομικά και γεωργικά, αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ραβδιστικά ελαιών, κομπρεσέρ, τροχοί, τρυπάνια), για τα οποία επίσης διερευνάται το νόμιμο της προέλευσής τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.