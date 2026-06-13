Έφυγε από τη ζωή ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκοπελίτη»

Θλίψη προκάλεσε στις Κυκλάδες, η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, του καπετάν Γιάννη, που υπήρξε ιδιοκτήτης του πλοίου «Σκοπελίτης», καθώς και ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τη θάλασσα, τα νησιά και τους ανθρώπους τους.

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, γιος του καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, συνέχισε μια οικογενειακή διαδρομή που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε, με ένα μικρό σκαρί, τον «Πανορμίτη», να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με το cycladeslive.gr

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του.