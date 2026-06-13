Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η μαρτυρία του ανθρώπου που τον αναγνώρισε

Ο μάρτυρας εξηγεί ότι αρχικά δίστασε να μιλήσει λόγω φόβου
Στο επίκεντρο μιας πολύκροτης διεθνούς υπόθεσης ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα έπειτα από 27 χρόνια αναζητήσεων από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol. Ο 56χρονος φέρεται να διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999 και εντοπίστηκε σε απομονωμένη περιοχή του Αιγίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε επί χρόνια χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα.
Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ για δεκαετίες συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους φυγάδες για την υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα.
Ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό του είχε η μαρτυρία ενός προσώπου-κλειδί, το οποίο μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που παρείχε οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του καταζητούμενου.
Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του όταν αναγνώρισε τον φερόμενο ως δράστη.
Όπως αναφέρει, γνώριζε προσωπικά τον άνδρα για χρόνια.
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