Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η μαρτυρία του ανθρώπου που τον αναγνώρισε

Στο επίκεντρο μιας πολύκροτης διεθνούς υπόθεσης ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα έπειτα από 27 χρόνια αναζητήσεων από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol. Ο 56χρονος φέρεται να διέφυγε στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999 και εντοπίστηκε σε απομονωμένη περιοχή του Αιγίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε επί χρόνια χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ για δεκαετίες συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους φυγάδες για την υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα.

Ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό του είχε η μαρτυρία ενός προσώπου-κλειδί, το οποίο μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που παρείχε οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του καταζητούμενου.