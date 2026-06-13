Δήμος Αιγιαλείας: Απαλλαγή από Πολιτική Προστασία και Πράσινο ζητά ο Νίκος Καραΐσκος

Την απαλλαγή του από τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης Πρασίνου ζήτησε πριν από λίγες ημέρες ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καραΐσκος, με προσωπική επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο.

Ο ίδιος επικαλείται προσωπικούς λόγους με σημαντικότερο σημείο τον ιδιαίτερο φόρτο εργασίας που είναι αδύνατον να βγει σε πέρας για τρεις αρμοδιότητες με τόσο μεγάλο και πολύπλευρο αντικείμενο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για αιφνιδιαστική εξέλιξη, καθώς ο κ. Καραΐσκος έχει εγκαίρως ενημερώσει τη δημοτική ομάδα για την πρόθεσή του αλλά και προσωπικά τον κ. Ανδριόπουλο σε μεταξύ τους συζήτηση.

Σε επικοινωνία με τον κ. Καραΐσκο, ο ίδιος ήταν πολύ φειδωλός και σημείωσε ότι οι σχέσεις του με τον δήμαρχο και τη δημοτική ομάδα είναι άριστες, πλην όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατον να διατηρήσει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, ιδιαίτερα την Πολιτική Προστασία που διαχρονικά αποτελούσε στον Δήμο Αιγιαλείας ξεχωριστή αντιδημαρχία για ευνόητους λόγους. Ο αντιδήμαρχος εξάλλου, αυτή την περίοδο ασχολείται ιδιαίτερα με την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατ'επέκτασιν τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αλλά και με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, δύο σημαντικούς στόχους που είχε θέσει ήδη από το 2019 που ανέλαβε αντιδήμαρχος Καθαριότητας στην πρώτη κιόλας θητεία του αείμνηστου Δημήτρη Καλογερόπουλου.

πηγή filodimos.gr/