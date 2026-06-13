Διπλό φονικό στο Λόγγο: Οδύνη στην κηδεία μητέρας και γιου- ΦΩΤΟ

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς και κάτοικοι του χωριού λένε το τελευταίο αντίο .

Σε κλίμα οδύνης τελείται στον Λόγγο η κηδεία της μητέρας και του γιου της που δολοφονήθηκαν.

DNA και πυρίτιδα θα «δείξουν» τον δράστη

Το κατώφλι των δικαστηρίων Αιγίου θα περάσει σήμερα (13.06.2026) ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών που εκτιμάται ότι θα φωτίσουν περαιτέρω τις συνθήκες του διπλού εγκλήματος

Ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο και αναμένονται οι απαντήσεις των εργαστηρίων αν έχει εντοπιστεί πυρίτιδα στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου, αναφέρει το newsit.Επίσης οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα από γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τα νύχια της 54χρονης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πάλη με τον 65χρονο πριν η ίδια πέσει νεκρή.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 65χρονου, ενώ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής στην υπόθεση τρίτου προσώπου ή διάρρηξης.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται επίσης και το laptop το οποίο ήταν στο σπίτι την ώρα του φονικού. Πάνω στον φορητό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης μητέρας.