Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου – Επιχειρούν και εναέρια

Σε δασική έκταση
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:15 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.
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