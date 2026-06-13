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Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου – Επιχειρούν και εναέρια

Φωτιά στον Σχίνο Λουτρακίου – Επιχειρού...

Σε δασική έκταση

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:15 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.

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#tags Φωτιά Λουτράκι
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