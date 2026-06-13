Πάτρα: Διέρρηξε αυτοκίνητο και έκλεψε ως και τις χιονοκουβέρτες

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, διέρρηξε σταθμευμένο αυτοκίνητο ημεδαπού άνδρα και αφαίρεσε έγγραφα, γυαλιά ηλίου, χιονοκουβέρτες, ένα σετ εκτάκτου ανάγκηςαυτοκινήτου και τράπηκε σε φυγή.

Ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν τα κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, εισήλθε σε κατάστημα και αφαίρεσε από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να το πουλήσει σε υπάλληλο έτερου καταστήματος, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι το κινητό αποτελεί προϊόν κλοπής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.Δ.Ι. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έσπασε με πέτρα παράθυρο σταθμευμένου αυτοκίνητου ημεδαπού άνδρα και αποπειράθηκε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του οχήματος αντικείμενα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που μετέβησαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος

του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, με τις οποίες είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης δυο ετών και δυο μηνών για κλοπή και απόπειρα κλοπής. Επιπλέον, ο συλληφθείς δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.