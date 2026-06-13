Πάτρα: 14χρονες χτύπησαν γυναίκα με κλωτσιές - Χειροπέδες στις ίδιες και σε γονείς τους

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο 14χρονες, διότι , σύμφωνα με την αστυνομία, ενεργώντας από κοινού, με άγνωστη δράστιδα, λόγω προσωπικών διαφορών, προκάλεσαν με χρήση λακτισμάτων σωματικές βλάβες σε ενήλικη ημεδαπή γυναίκα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ ένας γονέας κατείχε παράνομα κυνηγετικό όπλο για το οποίο δεν είχε προβεί σε ανανέωση άδειας κατοχής, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.