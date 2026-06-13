Πάτρα: Μπήκε στο κατάστημα και έκλεψε ρούχα

Τον αντιλήφθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε κατάστημα ένδυσης στο κέντρο της Πάτρας και αφαίρεσε από τις προθήκες είδη ένδυσης, συνολικής αξίας 52 ευρώ, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.
Κατά την έξοδό του έγινε αντιληπτός από τον υπεύθυνο ασφαλείας της επιχείρησης, ακινητοποιήθηκε και παραδόθηκε στους αστυνομικούς που προσέτρεξαν στο σημείο.
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