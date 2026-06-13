Εργατικό δυστύχημα: Νεκρή 56χρονη σε επιχείρηση καθαρισμού – Εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα

Σε μηχάνημα, μέσα σε εταιρία επαγγελματικού καθαρισμού, εγκλωβίστηκε 56χρονη εργάτρια, η οποία έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση καθαρισμού που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετέβησαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα.

Σημειώνεται ότι το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί

Όπως μετέδωσε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το χέρι της άτυχης 56χρονης μάγκωσε σε κύλινδρο ενός πλυντηρίου, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να την τραβήξει τουλάχιστον μέχρι τον ώμο.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.