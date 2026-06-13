Πάτρα: Λεηλασία στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων - Ξερίζωσαν τις τριανταφυλλιές λίγες μέρες μετά τη φύτευσή τους- ΦΩΤΟ

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναμόρφωσης, η πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα οι δεκάδες τριανταφυλλιές και τα ανθοκομικά είδη που είχαν φυτευτεί γύρω από το άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού έχουν ξεριζωθεί και αφαιρεθεί, ενώ τα υπόλοιπα φυτά, στους γύρω χώρους, έχουν… ποδοπατηθεί.

Η δημοτική αρχή είχε προχωρήσει πρόσφατα σε εκτεταμένη φύτευση, στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της πλατείας, που αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας δεν πρόλαβε να γίνει καν αντιληπτό από τους πολίτες. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι νεοφυτεμένοι θάμνοι και τα λουλούδια καταστράφηκαν ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω τους γυμνά χωμάτινα κενά.

Οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι καταγγέλλουν την έλλειψη σεβασμού προς τον κοινόχρηστο χώρο, ζητούν τη λήψη μέτρων, τόσο για την προστασία των επόμενων φυτεύσεων όσο και για τον εντοπισμό των υπευθύνων.