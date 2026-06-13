Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις – Πτώση σε Ιατρική, Νομική, Οικονομικές και Πολυτεχνικές σχολές

Τα θέματα που «έπεσαν» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά σε ορισμένα μαθήματα, ενώ σε άλλα οι υποψήφιοι, με την κατάλληλη προετοιμασία, έχουν πολλές πιθανότητες να «πιάσουν» υψηλές βαθμολογίες. Βιολογία και Φυσική φαίνεται να είναι τα «αντίθετα» μαθήματα στην περίπτωση του 2026, αφού το πρώτο ήταν αυξημένης δυσκολίας και το δεύτερο ήταν πιο προσιτό, προκειμένου να αμβλύνει την πτώση.

Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας), τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα Μαθηματικά και η Φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Επίσης, οι εκτιμήσεις θέλουν το μάθημα της Βιολογίας να είναι το πιο δύσκολο για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, πράγμα που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο τις επιδόσεις και να εντείνει την πτώση στις ιατρικές σχολές.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, το πεδίο των Ανθρωπιστικών σπουδών αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερό, σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα του 2025, ωστόσο ίσως παρουσιαστούν πτώσεις στα νούμερα των σχολών με τη λιγότερη ζήτηση. Στο πεδίο των Θετικών σπουδών, αναμένεται να δούμε μια κινητικότητα. Αυτό ευθύνεται στα «βατά» θέματα της Φυσικής, της οποίας η δυσκολία ήταν προσιτή, αναφέρει το newsit. Στο πεδίο των σπουδών Υγείας, οι υποψήφιοι μπορεί να δουν λίγο πιο χαμηλά από το αναμενόμενο τις επιδόσεις τους, λόγω της υψηλής δυσκολίας της Βιολογίας. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην πτώση των νούμερων των σχολών, κυρίως μακριά από τις κορυφαίες προτιμήσεις. Τέλος, στο πεδίο των Οικονομικών σπουδών, η καθοδική πορεία αποτυπώνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια. Καθοριστικό ρόλο εδώ θα παίξει η απόδοση των υποψηφίων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην φτάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).