Ρίο- Αντίρριο: Ποιοι είναι οι συχνότεροι πελάτες του πορθμείου και ποιούς μήνες έχει μεγαλύτερη κίνηση

Επί σχεδόν 22 χρόνια το πορθμείο Ρίου - Αντιρρίου όχι μόνο συνυπάρχει με το μεγάλο έργο της γέφυρας, αλλά αντέχει λειτουργικά και οικονομικά. Σήμερα είναι δρομολογημένα έξι φέρι - μποτ εκ των οποίων τα τέσσερα είναι σύγχρονα και αμφίδρομα, ενώ οι θέσεις εργασίας φθάνουν τις 70.

Ο πλοίαρχος ενός εκ των φέρι - μποτ, ο Νίκος Σαλτάρης, που δραστηριοποιείται στην γραμμή για περισσότερα από 17 χρόνια, μιλάει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και περιγράφει το πώς άντεξε το πορθμείο τον ανταγωνισμό με τη γέφυρα, ποιοι είναι οι συχνότεροι πελάτες της πορθμειακής γραμμής, τα προγραμματισμένα πλέον δρομολόγια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πλοία, αλλά και τις δυνατότητες για αύξηση των δρομολογίων.

Παράλληλα, έχει αναλάβει προσωπική πρωτοβουλία, μέσω εφαρμογής που δημιούργησε ο ίδιος στο διαδίκτυο, προκειμένου να διευκολύνει όσους θέλουν να μετακινηθούν με τα φέρι - μποτ.

Ειδικότερα, όπως λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Νίκος Σαλτάρης, «το πορθμείο Ρίου - Αντιρρίου άντεξε τα πρώτα πέντε χρόνια μετά τη λειτουργία της γέφυρας, τον Αύγουστο του 2004, χάρις στην επιμονή κάποιων πλοιοκτητών, αφού η μείωση της κίνησης ήταν δραματική» και προσθέτει: «Κάποιοι, ελάχιστοι ομολογουμένως πλοιοκτήτες, θεώρησαν τότε ότι υπάρχει χώρος για το φέρι - μποτ, με αποτέλεσμα κάποια καράβια να μείνουν στο πορθμείο, τα οποία, σε οικονομικό επίπεδο, πήγαιναν ‘ίσα βάρκα - ίσα πανιά’, διότι την πρώτη πενταετία η διαφορά των τιμών ανάμεσα στα διόδια της γέφυρας και στα εισιτήρια των φέρι - μποτ ήταν πάρα πολύ μικρή». Όμως, όπως επισημαίνει, «στα επόμενα περίπου 17 χρόνια με τη συνεχή αύξηση στις τιμές των διοδίων της γέφυρας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι το 2025 οι τιμές των εισιτηρίων των φέρι - μποτ ήσαν ίδιες, δηλαδή χωρίς αύξηση, φθάσαμε στο σημείο να καταγράφεται διπλασιασμός της τιμής των διοδίων της γέφυρας σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων των φέρι - μποτ, σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων».

«Και γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο», σημειώνει, «υπάρχει αυτή κίνηση σήμερα στο πορθμείο».

«Φυσικά», όπως τονίζει «η κίνηση αυτή είναι περίπου στο 5% της γενικής κίνησης διέλευσης, αφού το 95% των οχημάτων περνά από τη γέφυρα».

Όσον αφορά την κίνηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο Νίκος Σαλτάρης λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «από το 2012 έως και το 2017 είδαμε μία αύξηση, όχι όμως από ΙΧ επιβατικά, αλλά από τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι μάλιστα είναι αυτοί που δίνουν πνοή στη πορθμειακή γραμμή» και συμπληρώνει: «Δηλαδή, χωρίς τους επαγγελματίες η περιστασιακή κίνηση με τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα δεν θα μπορούσε να κρατήσει οικονομικά βιώσιμη την πορθμειακή γραμμή. Και τούτο διότι το κόστος διέλευσης των φορτηγών με τα φέρι - μποτ είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το κόστος των διοδίων της γέφυρας. Έτσι λοιπόν, το πορθμείο επαναλαμβάνω, το κρατούν ‘ζωντανό’ οι επαγγελματίες».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο Νίκος Σαλτάρης, «εμείς στο πορθμείο προσφέρουμε εναλλακτική τιμή λύσης και δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά τη γέφυρα, που είναι ένα μεγάλο έργο, ούτε πάμε να πάρουμε τη δουλειά από τη γέφυρα». Άλλωστε, υπογραμμίζει, «ο ανταγωνισμός έχει θετικά αποτελέσματα, διότι, αν υπήρχαν μόνο τα φέρι - μποτ δεν ξέρω πού θα είχαν φθάσει σήμερα οι τιμές των εισιτηρίων, ενώ, αν δεν υπήρχαν τα καράβια επίσης δεν γνωρίζω πού θα μπορούσαν να είχαν φθάσει οι τιμές των διοδίων της γέφυρας».

Μιλώντας για την κίνηση στο πορθμείο, ο Νίκος Σαλτάρης αναφέρει ότι «η μεγαλύτερη κίνηση μέσα στον χρόνο καταγράφεται τον Αύγουστο, λόγω των θερινών διακοπών, αλλά και τον Μάιο, όπου υπάρχει αυξημένη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα από την Ηλεία».

Επίσης, όπως λέει, «υπάρχει αυξημένη κίνηση και κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων, λόγω αργιών, όπου καταγράφεται έξοδος των κατοίκων των αστικών κέντρων».

Σε αυτό το σημείο ο Νίκος Σαλτάρης σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ότι «είναι πολλοί αυτοί που ζητούν να πυκνώσουν τα δρομολόγια των φέρι - μποτ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανά μισή ώρα το πρωί, ανά 20 λεπτά το απόγευμα και ανά 45 λεπτά το βράδυ, όπου περνούν οι επαγγελματίες».

Όμως, όπως υπογραμμίζει, «η πυκνότητα των δρομολογίων εξαρτάται από τον αριθμό των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην πορθμειακή γραμμή, διότι αν αυξηθεί η κίνηση στη γραμμή, τότε θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα οικονομικά, περισσότερα καράβια».

«Ως εκ τούτου», συνεχίζει, «αν αυξηθεί η κίνηση στο πορθμείο, τότε θα δοθεί η δυνατότητα να έρθουν ένα με δύο καράβια ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πυκνώσουμε τα δρομολόγια».