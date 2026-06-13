Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα μια 56χρονη

Tο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί
Μια εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία , το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη.
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