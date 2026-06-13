Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα μια 56χρονη

Μια εργάτρια έχασε τη ζωή της το πρωί σε δυστύχημα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία , το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη.