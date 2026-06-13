Μουντιάλ 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Λος Άντζελες με Κέιτι Πέρι, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Τομ Κρουζ

Το φετινό Μουντιάλ είχε την ιδιαιτερότητα να έχει τρεις τελετές έναρξης, μία σε κάθε χώρα που διοργανώνει τη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.Μετά το Μεξικό και τον Καναδά, τη σκυτάλη πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο πριν από την αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, έλαβε χώρα η τρίτη τελετή έναρξης της διοργάνωσης. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απουσίαζε, το «παρών» έδωσαν αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος.

Την τελετή έναρξης των ΗΠΑ άνοιξε ο Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος υποδυόταν τον Τεντ Λάσο στην επιτυχημένη σειρά “Τεντ Λάσο”. Ο Αμερικανός ηθοποιός έδωσε το σύνθημα με τη δική του ομιλία.

Η ποπ σταρ, Κέιτι Πέρι, ήταν η τραγουδίστρια που ανέλαβε να ξεσηκώσει με τα τραγούδια της τον κόσμο, έχοντας δίπλα της τον 10χρονο Νορβηγό Λούκα.