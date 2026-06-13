Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται σήμερα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας
Συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.
Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.
Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
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