Αίγιο: Σήμερα η απολογία του Ιταλού για το διπλό φονικό και οι κηδείες μάνας και γιου

Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο (13/6) έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου.

Χθες το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου ζήτησε εκ νέου προθεσμία την οποία και έλαβε, για να απολογηθεί,

Ο 65χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, ωστόσο είχε αποκοιμηθεί και όταν ξύπνησε διαπίστωσε τι είχε συμβεί.

Οι κηδείες των δύο θυμάτων της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου του θα γίνουν επίσης σήμερα το πρωί στον Λόγγο Αιγίου