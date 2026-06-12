Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αποκάλυψε ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει τη Δευτέρα στο Happy Day

Τι ανέφερε η παρουσιάστρια
Επιστρέφει στο πλατό του Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά από μια δύσκολη περίοδο που την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης.
Την ανακοίνωση έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από τον αέρα της εκπομπής, γνωστοποιώντας πως από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου, επιστρέφει κανονικά στη θέση της στο πάνελ.
Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της, αποκαλύπτοντας πως δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του Γιώργου Μυλωνάκη, η υγεία του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, επιτρέποντας έτσι στην Τίνα Μεσσαροπούλου να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.
Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχαρίστησε δημόσια την Όλγα Λαφαζάνη, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της εκπομπής το τελευταίο διάστημα, αναλαμβάνοντας τη θέση της δημοσιογράφου όσο εκείνη απουσίαζε.
Μάλιστα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συμβολή της Όλγας Λαφαζάνη, τονίζοντας πως στάθηκε δίπλα στην ομάδα με απόλυτο επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.
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