Αναστασία: «Όλα τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου, δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα»

Τι ανέφερε η τραγουδίστρια
Σε μια εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, η Αναστασία αναφέρθηκε στη ζωή της, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα χρήματα, αλλά και στη μάχη που έδωσε με τις κρίσεις πανικού.
Αναφερόμενη στα οικονομικά της, η Αναστασία εξήγησε ότι προτεραιότητά της δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα ή η πολυτελής ζωή, αλλά οι άνθρωποι που αγαπά. Όπως είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια: «Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς χαίρονται για εμένα».
Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ξεκίνησαν μετά την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές.
«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού. Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω».
Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να βρει τρόπους να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις, ζητώντας βοήθεια τόσο από ειδικούς όσο και από την πίστη της. Όπως εξήγησε: «Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία».
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