Έλλη Κοκκίνου: Είχα σχέση χρόνια με έναν άνθρωπο και δεν μαθεύτηκε γιατί το έκρυβα

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Έλλη Κοκκίνου, μιλώντας για την προσωπική της ζωή και αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν διατηρούσε μια σχέση που δεν έγινε ποτέ γνωστή στο ευρύ κοινό, καθώς είχε επιλέξει να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για τα αυτοάνοσα που έχει «παντρευτεί». Η Έλλη Κοκκίνου έδωσε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και τη διαδικτυακή εκπομπή που έχει στο youtube.

«Eίμαι πάρα πολύ ευαίσθητη, το ‘χω πληρώσει και με την υγεία μου. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα, επιβιώνει… με ψυχοσωματικά! Το λέω και γελάω γιατί τα ‘χω βιώσει και τα ‘χω περάσει. Τα αυτοάνοσα μια που έρχονται και μια που δεν ξαναφεύγουν. Εννοώ πως τα “παντρεύεσαι”», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή τραγουδίστρια.

«Έχω “παντρευτεί” δύο. Από κει και πέρα δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω. Σίγουρα, ξέρω και θωρακίζομαι, τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω, ενώ όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις αυτά. Αν δεν φας δέκα φάπες, δεν θα μάθεις ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Για να μην ξαναεπιτρέψεις να μην σου συμβεί κάτι παρόμοιο. Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πως είναι και δεν ξέρεις και πως θα αντιδράσει και ο οργανισμός σου. Το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου», συμπλήρωσε, επίσης, η Έλλη Κοκκίνου.

«Μετά το διαζύγιό μου υπήρχαν σχέσεις μου οι οποίες δεν μαθεύτηκαν. Αν θες κάτι να το κρύψεις, το κρύβεις και για πολύ καιρό. Τώρα δεν κρύβω κάτι, αλλά πριν λίγο καιρό υπήρχε κάτι, το οποίο το έκρυβα. Είχα σχέση χρόνια με έναν άνθρωπο και δεν μαθεύτηκε. Βέβαια όλα έχουν ένα τίμημα. Υπήρξε πολύ κλεισούρα σε αυτή τη σχέση λόγω της επιλογής μου να μην μαθευτεί. Αυτό κάποια στιγμή φτάνει ταβάνι, επηρεάζεται η σχέση. Κάποια στιγμή βαριέσαι, θες να ζεις πιο ανθρώπινα», εξομολογήθηκε ακόμα η Έλλη Κοκκίνου.