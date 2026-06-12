Λύση ανάγκης μέχρι νεοτέρας, στον δρόμο που οδηγεί στη ΒΙΠΕ για να μην γλυστρούν οι νταλίκες - ΦΩΤΟ

Η ακατάλληλη και ολισθηρή άσφαλτος, όπως επίσης και οι μεγάλες κλίσεις του δρόμου που οδηγεί προς τη ΒΙΠΕ είναι σε γνώση της διοίκησης της ΒΙΠΕ Πατρών η οποία ασκεί πιέσεις για να τοποθετηθεί νέος αντιολισθητικός ασφαλτοτάπητας, που θα εγγυάται την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των βαρέων οχημάτων και όχι μόνο.

Μέχρι να γίνει αυτό, φαίνεται πως επιστρατεύτηκε μια πρώτη λύση στο πρόβλημα της ολισθηρότητας, ειδικά στα τμήματα του δρόμου που οδηγεί προς τη ΒΙΠΕ και υπάρχει έντονη κλίση. Ειδικό μηχάνημα έξυσε την άσφαλτο με τέτοιο τρόπο ώστε προκάλεσε εκτράχυνση της ολισθηρής μέχρι πρότινος ασφάλτου.

Η προσωρινή αυτή λύση δρομολογήθηκε μέχρι να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις για απόξεση της παλιάς και επίστρωσης νέας ασφάλτου στον δρόμο όπου κινούνται καθημερινά πολλά και βαρέα οχήματα. Επίσης ζητούμενο είναι - αν και πιο δύσκολο στην υλοποίηση - να μειωθούν και οι υψομετρικές διαφορές και αντίστοιχα οι κλίσεις του δρόμου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Πρόσφατα, μια γρήγορη ωστόσο δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στον ήδη ολισθηρό δρόμο, με αποτέλεσμα βαρέα οχήματα να κολλήσουν και κάποια να διπλώσουν, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός.