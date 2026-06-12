Τα σημεία «κλειδιά» της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν- Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου, ειρήνη και στον Λίβανο

Νέες πληροφορίες για τη συμφωνία που διαπραγματεύονται ΗΠΑ και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αποκαλύπτοντας βασικές πτυχές του υπό διαμόρφωση πλαισίου.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τις ΗΠΑ επί ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και το καθεστώς των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των βασικών σημείων που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνονται στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο συμφωνίας, συγκαταλέγεται η επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η άρση των αμερικανικών περιορισμών που επηρεάζουν τη λειτουργία των ιρανικών λιμανιών.

Πρόκειται για ένα ζήτημα με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όπως υποστήριξε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Τεχεράνη φέρεται να αποδέχεται την κατάργηση του υφιστάμενου πυρηνικού της προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού που διαθέτει.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφηκε, το συγκεκριμένο υλικό θα τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο, θα καταστραφεί επιτόπου και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί από το ιρανικό έδαφος.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν αναμένεται να λάβει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα, με τη μορφή σταδιακής άρσης πιέσεων και περιορισμών που επιβαρύνουν την οικονομία του εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε οικονομική ανακούφιση δεν θα είναι αυτόματη ούτε θα ενεργοποιηθεί με την απλή υπογραφή της συμφωνίας.

«Τα οφέλη θα προκύψουν μόνο εφόσον υπάρξει πραγματική συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν», τόνισε ο αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις ενέργειες της Τεχεράνης.

Το ζήτημα αυτό παραμένει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία των συνομιλιών.

Η ιρανική πλευρά επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις για την άρση των κυρώσεων, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν σε μια προσέγγιση «βήμα προς βήμα», κατά την οποία κάθε παραχώρηση θα συνδέεται με συγκεκριμένες και επαληθεύσιμες κινήσεις συμμόρφωσης.

«Οι Ιρανοί δεν αποκομίζουν κανένα όφελος απλώς και μόνο επειδή συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ή επειδή υπογράφουν ένα Μνημόνιο Κατανόησης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική πρόταση προβλέπει ένα σύστημα ανταλλαγμάτων που θα ενεργοποιείται σταδιακά. Εάν το Ιράν παραδώσει το πυρηνικό υλικό που έχει δεσμευθεί να παραδώσει, θα λάβει συγκεκριμένα οικονομικά ή πολιτικά οφέλη. Αν προχωρήσει στη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των σχετικών υποδομών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες παραχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Αντίστοιχα, περαιτέρω ανταμοιβές θα μπορούσαν να συνδεθούν με ευρύτερες δεσμεύσεις της Τεχεράνης σχετικά με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Για συμφωνία μιλάει ο πρόεδρος του Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ένα τελικό, συμφωνημένο κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει επιτευχθεί.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μια συμφωνία επί του τελικού κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας επιτεύχθηκε και ότι το Πακιστάν τώρα εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα”, έγραψε ο Σαρίφ στην πλατφόρμα Χ.

“Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα”, δήλωσε.

Το ίδιο το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ “δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά” θέλοντας κατά τα φαινόμενα να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από ένα οργισμένο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι διακινεί ένα πλαστό κείμενο.

“Καθώς το Πακιστάν καταβάλλει εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μια συνεχής εκστρατεία παραπληροφόρησης διεξάγεται από αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία”, δήλωσε επίσης ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το Ισλαμαμπάντ διαμεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.