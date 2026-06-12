Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο- «Εκτοξεύτηκε» η μετοχή της Space X στη Wall Street

Μόλις μετά την πρώτη ώρα συναλλαγών η μετοχή ξεπέρασε και τα 176 δολάρια με άνοδο 30%

Με φόντο τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο πλέον τρισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε σήμερα (12.06.2026) το σύνθημα για την ιστορική είσοδο της αεροδιαστημικής εταιρείας στη Wall Street, επαναλαμβάνοντας το φιλόδοξο όραμά του για τη μεταφορά ανθρώπων στον πλανήτη Άρη. «Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς», δήλωσε ο Έλον Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/H3jwsgInvf">pic.twitter.com/H3jwsgInvf</a></p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://x.com/elonmusk/status/2065439967707283892?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, έναντι της τιμής της αρχικής δημόσιας προσφοράς στα 135 δολάρια, που σηματοδοτεί αύξηση πάνω από 11%. Η μετοχή συνέχισε το ράλι, ξεπερνώντας και τα 168,5 δολάρια με άνοδο 25%. Μόλις μετά την πρώτη ώρα συναλλαγών η μετοχή ξεπέρασε και τα 176 δολάρια με άνοδο 30%. H SpaceX επιβεβαίωσε χθες τον στόχο της να αντλήσει 75 δισ. δολάρια κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco. Η αξία του ομίλου αποτιμάται πλέον στα 1,765 τρισ. δολάρια, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους 10 μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο με όρους κεφαλαιοποίησης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/SpaceX?ref_src=twsrc%5Etfw">@SpaceX</a> listing day is here. Watch live. <a href="https://x.com/search?q=%24SPCX&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw">$SPCX</a> <a href="https://t.co/VTXg0N2TBc">https://t.co/VTXg0N2TBc</a></p>— Nasdaq (@Nasdaq) <a href="https://x.com/Nasdaq/status/2065422309318377975?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, συνεχάρη την SpaceX σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι είναι τιμή της τράπεζας που διατελεί επικεφαλής του αριστερού bookrunner στην αρχική δημόσια προσφορά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to SpaceX on today’s $75B IPO, the largest ever brought to market.<br> <br>Goldman Sachs is honored to have served as lead left bookrunner on this transaction, but more than that, we are proud of the strong partnership our people have built with the SpaceX team over the… <a href="https://t.co/iWkXVIhti4">pic.twitter.com/iWkXVIhti4</a></p>— David Solomon (@DavidSolomon) <a href="https://x.com/DavidSolomon/status/2065445080542945359?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>