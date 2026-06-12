Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο- «Εκτοξεύτηκε» η μετοχή της Space X στη Wall Street

Μόλις μετά την πρώτη ώρα συναλλαγών η μετοχή ξεπέρασε και τα 176 δολάρια με άνοδο 30%
Με φόντο τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο πλέον τρισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε σήμερα (12.06.2026) το σύνθημα για την ιστορική είσοδο της αεροδιαστημικής εταιρείας στη Wall Street, επαναλαμβάνοντας το φιλόδοξο όραμά του για τη μεταφορά ανθρώπων στον πλανήτη Άρη.
«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς», δήλωσε ο Έλον Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.
Η SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, έναντι της τιμής της αρχικής δημόσιας προσφοράς στα 135 δολάρια, που σηματοδοτεί αύξηση πάνω από 11%. Η μετοχή συνέχισε το ράλι, ξεπερνώντας και τα 168,5 δολάρια με άνοδο 25%. Μόλις μετά την πρώτη ώρα συναλλαγών η μετοχή ξεπέρασε και τα 176 δολάρια με άνοδο 30%.
H SpaceX επιβεβαίωσε χθες τον στόχο της να αντλήσει 75 δισ. δολάρια κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.
Η αξία του ομίλου αποτιμάται πλέον στα 1,765 τρισ. δολάρια, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους 10 μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο με όρους κεφαλαιοποίησης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, συνεχάρη την SpaceX σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι είναι τιμή της τράπεζας που διατελεί επικεφαλής του αριστερού bookrunner στην αρχική δημόσια προσφορά.
«Συγχαρητήρια στη SpaceX για τη σημερινή δημόσια εγγραφή ύψους 75 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Η Goldman Sachs έχει την τιμή να έχει αναλάβει τον ρόλο του κύριου συντονιστή της συναλλαγής, αλλά πάνω απ’ όλα, είμαστε περήφανοι για τη στενή συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποί μας με την ομάδα της SpaceX σε βάθος χρόνου. Γνωρίζω τον Έλον για περισσότερα από 15 χρόνια, όπως και αρκετοί από τους συναδέλφους μου, και ήταν απίστευτο να βλέπω το όραμά του να παίρνει σάρκα και οστά και να συνεργάζομαι με την Gwynne, τον Bret και ολόκληρη την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά.
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