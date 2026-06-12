Πάτρα: Αποκαλύπτεται το σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου- ΦΩΤΟ

Σταδιακά αρχίζει να αποκαλύπτεται το ιστορικό συντριβάνι στο επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, το οποίο εδώ και μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο εργασιών αποκατάστασης στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται η σταδιακή αποκάλυψη του μνημείου. Το επάνω τμήμα του συντριβανιού είναι πλέον ορατό, ενώ στο κάτω μέρος παραμένουν προστατευτικά πανιά που καλύπτουν το σημείο όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης. Ήδη ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μορφή του παιδιού με τον αυλό, ενώ έχουν αρχίσει να φαίνονται και τα πρώτα λιοντάρια που κοσμούν το ιστορικό συντριβάνι.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δημιουργεί αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πλατείας Γεωργίου ανακτά σταδιακά την παλιά του αίγλη, αποτελώντας ξανά σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της Πάτρας.

Τέλος, εικόνες από την πρόοδο των εργασιών δημοσίευσε στην ομάδα του Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται...» ο Ηλίας Κονσταντάτος, τις οποίες αφιέρωσε αφιέρωσε στη μνήμη του ιδρυτή και διαχειριστή της ομάδας, Ανδρέα Αποσκίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αλλά και στον αγώνα που είχε δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.