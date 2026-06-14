ΣΔΥ Πατρών: Σε όλη την Ελλάδα

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο πλούσια και ποικίλη ήταν η δραστηριότητα μελών -δρομεων του ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ αφού συμμετείχαν σε αγώνες δρόμου, βουνού κ trail διαδρομές που έλαβαν χώρα σε διάφορα μέρη της χώρας μας. Αναλυτικα:

Το Σάββατο 30/5 το μέλος του συλλόγου μας ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή συμμετείχε επιτυχώς στον 18ο Παλαιολογειο Δρόμο που πραγματοποιήθηκε στον Μυστρά της Λακωνίας τερματίζοντας την διαδρομή των 21 χλμ. σε 1ω58λ53δ.

Το Σαββατοκύριακο 30-31/5 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 5o Evrytania Trail Races 2026, αγώνες ορεινού τρεξίματος στα ελατοσκεπαστα μονοπάτια της Ευρυτανίας.

Στη διαδρομή των 60 χλμ.το μέλος του συλλόγου μας ΜΠΟΝΕΛΗΣ Μιχάλης τερμάτισε τον αγώνα σε 9ω49λ48δ.

Στη διαδρομή των 20 χλμ.συμμετειχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΑΡΓΙΤΗΣ Ηλίας τερματίζοντας τον αγώνα σε χρόνο 3ω04λ49δ.

Το Σαββατοκύριακο 30-31/5 διεξήχθη στη Βασιλική της Λευκάδας το 6ο VASILIKI LEFKADA ROAD AND MOUNTAIN RACES 2026.Το μέλος του συλλόγου μας ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα trail των 13χλμ. τερματίζοντας σε χρόνο 1ω32λ31δ.

Την Κυριακή 31/5 διεξήχθη στον Όλυμπο ο 6ος Αγώνας Karya Olympus trail.Στη διαδρομή των 13χλμ.TITNATA TRAIL συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος τερματίζοντας τον αγώνα σε χρόνο 1ω48λ21δ.

Την Κυριακή 31/5 πραγματοποιήθηκαν στο Χαλκιόπουλο Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας οι 2οι Ορεινοί Αγώνες Τρεξίματος στα" Μονοπάτια των Βαλτινών Αγωνιστών".Στον αγώνα των 28χλμ.το μέλος του συλλόγου μας ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης κατετάγη 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία τερματίζοντας σε χρόνο 4ω30λ20δ.

Το Σάββατο 6/6 το μέλος του συλλόγου μας ΡΑΠΤΗ Κατερίνα συμμετείχε επιτυχώς στη διοργάνωση" 3ο Andros Challenge k Festival" τερματίζοντας τον αγώνα των 15χλμ "korthi adventure" σε χρόνο 2ω32λ11δ.

Το Σάββατο 6/6 αρκετά μέλη -δρομεις του συλλόγου μας συμμετείχαν στο Global Day Run Patras 2026, διαδρομές 8χλμ-4χλμ-1χλμ για παιδιά,που διεξήχθη στο έλος της Αγυιάς στην Πάτρα από τον σύλλογο δρομέων "ΣΜΑΧ Σ.Μ.ΑΧ Φειδιππίδης σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τρεξίματος (3/6).

Στη διαδρομή των 8χλμ συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης (37.32), ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (37.52), ΦΙΛΙΠΠΌΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης (38.24), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (41.09), ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ Πολύδωρος (41.59), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (42.04), ΜΠΑΛΑΣΑΝΟΒΑ Κατερίνα (43.38), ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος (44.08), ΛΑΜΠΟΣ Κωνσταντίνος (46.07), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (46.09), ΤΖΟΛΑ Μαρία (49.22), ΤΖΟΛΑΣ Τάσος (49.23), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (53.58), ΣΤΟΥΜΠΟΥ Ναυσικά (55.27), ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (1.27.58).

Στη διαδρομή των 4χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας: ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης (20.32), ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος (20.26), ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος (20.32), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία (20.33), ΣΚΟΝΔΡΑ Ελευθερία (23.10), ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ Χαράλαμπος (23.29), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (25.01), ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία (29.29).

Την Κυριακή 7/6 πραγματοποιήθηκε στην Κουρούτα Ηλείας ο 2ος Αγώνας Δρόμου Κουρούτας 10χλμ, στον οποίο συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (44.54), ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (55.14), ΨΑΧΟΣ Φώτης (1.07.36).

Την Κυριακή 7/6 το μέλος του συλλόγου μας ΜΠΡΙΤΣΑ Ανδρονίκη συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα δρόμου 5 χλμ.του 6ου Run–Bike–Care, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθηνών «Κ.Ε.Φ.Ι.», στην Πλατεία Συντάγματος, με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο». Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου, η οποία τιμάται την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου.

Ο ΣΔΥΠ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου, βουνού κ trail που διεξήχθησαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις κ καλό καλοκαίρι!