Πακιστανός πρωθυπουργός: «Η ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ πιο κοντά»

Ολοένα και πληθαίνουν οι επίσημες τοποθετήσεις που συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, με το Πακιστάν να ανακοινώνει το απόγευμα της Παρασκευής 12.06.2026 ότι ολοκληρώθηκε και έγινε αποδεκτό από όλες τις πλευρές το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στο «τελικό και κοινά συμφωνημένο κείμενο» της ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές έχουν πλέον συμφωνήσει στο περιεχόμενο του κειμένου και απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για την ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε ένα οριστικό κείμενο, το οποίο έχει συμφωνηθεί από όλους τους συμμετέχοντες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα προς την επίσημη ολοκλήρωση της συμφωνίας και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαρίφ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Πακιστάν συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας και να προχωρήσει η οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από ό,τι είναι τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πακιστανός πρωθυπουργός, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Εν μέσω των εντατικών διαμεσολαβητικών προσπαθειών που συνεχίζει να καταβάλλει το Πακιστάν, είμαστε πλήρως ενήμεροι για τη συνεχή εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους επιθυμούν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία.

Παραμερίζοντας τις φήμες και τις εικασίες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό, κοινά συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά με τις δύο πλευρές για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων.

Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι σήμερα».