Σία Αναγνωστοπούλου: Εκφράζω την συμπαράστασή μου στον δίκαιο αγώνα και την απεργία των εργαζομένων του ΕΑΠ

Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, με ανακοίνωση της στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Εκφράζω την συμπαράστασή μου στον δίκαιο αγώνα και την απεργία των εργαζομένων του ΕΑΠ, οι οποίοι μετά από χρόνια προσφοράς δικαιώθηκαν μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με δυσμενείς όρους εργασίας. Οι προτεινόμενες συμβάσεις εισάγουν όρους που αλλοιώνουν το εργασιακό πλαίσιο του Δημοσίου, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας αντί για την οφειλόμενη σταθερότητα. Είναι πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του κύρους του δημόσιου πανεπιστημίου.

Καλώ τη Διοίκηση του Ιδρύματος και το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλουν τις τρέχουσες διαδικασίες και να προσέλθουν άμεσα σε έναν ουσιαστικό διάλογο με το Σωματείο. Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια και δεν θα αφήσουμε να υπογραφούν τέτοιες συμβάσεις. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στο πλευρό των εργαζομένων, προστατεύοντας στην πράξη την εργασιακή τους ασφάλεια και αξιοπρέπεια.