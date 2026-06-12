Ο Ολυμπιακός σε επικό ματς κατέκτησε το Champions League

Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League πόλο γυναικών και είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.



Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League πόλο γυναικών και είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Η Σταματοπούλου πραγματοποίησε μια εμφάνιση MVP και κράτησε με τις απανωτές αποκρούσεις της τον Ολυμπιακό συνεχόμενα μπροστά στο σκορ για 20 λεπτά. Η Γκουρισάτι από πλευράς αντιπάλου ήταν η μεγάλη απειλή που δεν άφησε σε ησυχία τις ερυθρόλευκες και κρατούσε ζωντανή την ομάδα της, πετυχαίνοντας επτά γκολ.

Η Σάντα με γκολ στα 13” ισοφάρισε τη ματσάρα και έστειλε το ματς στα πέναλτι, επιστρέφοντας από το -2 με 80 δευτερόλεπτα να απομένουν.















Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος στο ξεκίνημα και έκανε το 1-0 στα πρώτα 45” με την Άντριους, ενώ η Σιούτη λίγα αργότερα με σουτ-βολίδα διπλασίασε τα τέρματα της ελληνικής ομάδας. Το πλάνο στην άμυνα ήταν αποτελεσματικό στο πρώτο εξάλεπτο και έδωσε την ώθηση για το προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο. Οι Ούγγρες πίεσαν μετά το έκτο λεπτό και από 4-1 μείωσαν σε 4-3. Η Σταματοπούλου ξεχώρισε από νωρίς με τρεις κομβικές αποκρούσεις.





Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Σιούτη σόκαρε την ουγγρική άμυνα και με μια εκπληκτική λόμπα άνοιξε το σκορ, ωστόσο το παιχνίδι ισορρόπησε. Η Φερεντσβάρος είχε υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε κενά στην ερυθρόλευκη άμυνα αλλά η Σταματοπούλου έλεγε απανωτά “όχι” και κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό με οκτώ αποκρούσεις που έδειχνε σημάδια μη συγκέντρωσης στην επίθεση με μερικά κομβικά λάθη. Η Νίνου έβαλε τέλος σε μια αδράνεια τερμάτων που κράτησε για αρκετό διάστημα και έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό (7-5) στο 15ο λεπτό.





Η Φερενστβάρος δεν είχε καμία διάθεση να τα παρατήσει και ενώ βρέθηκε πίσω με 3 γκολ, ισοφάρισε με τις Γκουρισάτι και Φάρκας σε 8-8 στο τρίτο οκτάλεπτο και πλέον το ματς ήταν θρίλερ. Ο Ολυμπιακός έκανε συνεχόμενα λάθη στην επίθεση και αυτό έφερε ένα 4-0 σερί γα τις Ούγγρες που πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά. Εκεί, βρέθηκε η Άντριους που βρήκε στόχο μετά από ώρα και με δύο σερί τέρματα και έφερε ξανά την ισορροπία.

Η μάχη κορυφώθηκε στο τέταρτο οκτάλεπτο, όταν η Φερεντσβάρος κατάφερε να προηγηθεί με 12-10 για πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός κρατήθηκε ζωντανός και επέστρεψε με Νίνου και Άντριους. Ωστόσο, οι τυπικά φιλοξενούμενες απάντησαν εκ νέου με δύο σερί γκολ. Με την κόπωση και την εξάνλτηση να κορυφώνονται έπειτα από πολλαπλές μάχες στην πισίνα, η Άντριους κατάφερε να μειώσει σε 14-13 στο 01:20.

Η Σάντα με μαγική κίνηση ισοφάρισε σε 14-14 με 13” να απομένουν και έστειλε τον τελικό στα πέναλτι.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 7-5, 10-12, 14-14

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 19-13 από την Προ Ρέκο στον ημιτελικό του Final 4 Four στο Champions League Πόλο ανδρών και θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό της Μάλτας με στόχο την τρίτη θέση.Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 13/6 και ώρα 20:00 (ERT 2 Sports) τη Φερεντσβάρος του Αργυρόπουλου.