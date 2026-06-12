Εκδήλωση για τα 100 Χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ το Σάββατο 13-6 στα Χανιά

Δεύτερος σταθμός για τον εορτασμό των 100 χρόνων (1926–2026) από την ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) αποτελούν τα Χανιά. Η αυλαία για τις επετειακές εκδηλώσεις του χρυσού ιωβηλαίου της ΕΣΗΕΠΗΝ άνοιξε τον Μάρτιο του 2026 στο Ηράκλειο γράφοντας ιστορία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Τη σκυτάλη παίρνουν τα Χανιά, όπου το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη επετειακή γιορτή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Αρσενάλι) στο γραφικό Ενετικό Λιμάνι της πόλης.

Η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας, τιμά την συμπλήρωση 100 ετών (1926-2026) από την ίδρυσή της με εκδηλώσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν τον «θησαυρό» της αλλά και να θέσουν στο επίκεντρο προβληματισμούς για το ρόλο της δημοσιογραφίας σήμερα, αλλά και συμβάλλουν στον αναστοχασμό της ιστορικής διαδρομής της ΕΣΗΕΠΗΝ και ανάδειξης της προσφοράς του Τύπου στην ενημέρωση και τη Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκο Κορτέση.

Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και προβολή Video.

Ο Παντελής Χουλάκης, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΗΕΠΗΝ θα μιλήσει με θέμα: «Η ιστορία του Τύπου των Χανίων, από την τουρκοκρατία έως σήμερα».

Ο Γιώργος Κουκουράκης, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα αναπτύξει το θέμα: «Από τα Λευκά Όρη» στον «Κήρυκα» και «Το Θέρισο»: Ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημοσιογραφία. Πληροφόρηση και παρά πληροφόρηση».

Τον συντονισμό θα κάνει η Βίκυ Παπαδογιαννάκη, δημοσιογράφος, μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Μισή ώρα νωρίτερα, στις 18:30 στο ισόγειο του κτιρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης αρχείων και τεκμηρίων της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Μουσείου Τύπου, που έχει επιμεληθεί η Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου 2026.

Η εκδήλωση τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, καθώς επίσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».