Τρία κορίτσια της ΝΕ Πατρών στην εθνική ομάδα πόλο

Η Ανδριάνα Κοντάκου, η Ζορντίνα Λαμπάτου και η Ειρήνη Τσίγκα κλήθηκαν να συμμετάσχουν και πάλι στις προπονήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των κορασίδων.

Τα κορίτσια πρέπει να βρίσκονται στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 08:30, με το πρόγραμμα του διημέρου να περιλαμβάνει και προπονήσεις στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας.

Πολλά συγχαρητήρια στις τρεις πολίστριες της ΝΕΠ, των οποίων επιβραβεύεται η δουλειά που κάνουν στην πισίνα.