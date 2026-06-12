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ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

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Τρία κορίτσια της ΝΕ Πατρών στην εθνική ομάδα πόλο

Τρία κορίτσια της ΝΕ Πατρών στην εθνική ομάδα πόλο

Ειρήνη Τσίγκα, Ανδριάνα Κοντάκου και Γεωργία Λαμπάτου

Η Ανδριάνα Κοντάκου, η Ζορντίνα Λαμπάτου και η Ειρήνη Τσίγκα κλήθηκαν να συμμετάσχουν και πάλι στις προπονήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο των κορασίδων

Τα κορίτσια πρέπει να βρίσκονται στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 08:30, με το πρόγραμμα του διημέρου να περιλαμβάνει και προπονήσεις στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. 

Πολλά συγχαρητήρια στις τρεις πολίστριες της ΝΕΠ, των οποίων επιβραβεύεται η δουλειά που κάνουν στην πισίνα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κορασίδες Ζορντίνα Λαμπάτου ΝΕΠ
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