Τροχαίο στα Καμίνια με τραυματισμό μικρού παιδιού - ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Καμίνια έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκε ένα μικρό παιδί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες ανησυχίες των κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου. Όπως επισημαίνουν, η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα όρια.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών εξακολουθεί να επιλέγει τον παλαιό δρόμο αντί του νέου αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή διοδίων.

