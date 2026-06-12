Αιγιάλεια: Βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς «Πυθαγόρας» και «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς «Πυθαγόρας» και «Παιχνίδι& Μαθηματικά», τους οποίους διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία- Παράρτημα Αχαΐας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας- Παραρτήματος Αχαΐας και του Δήμου Αιγιαλείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της περιοχής, οι οποίοι ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη γνώση, η συστηματική προσπάθεια και η δημιουργική σκέψη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διακρίσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή της μαθηματικής παιδείας και ανέδειξε τη σημασία της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής αναζήτησης από τις μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες των μαθητών, οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά την προσπάθειά τους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδό τους.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο οποίος συνεχάρη τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις επιτυχίες τους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για τη διαρκή στήριξη και ενθάρρυνση της προσπάθειάς τους.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες. Ευχόμαστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την πορεία τους στη γνώση και τη δημιουργία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση!

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ε1: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΗΣ

Ε2: ΡΕΣΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΤ1: ΤΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ2: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ε: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤ: ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ε: ΣΕΧΟΥ ΕΛΜΑ

ΣΤ: ΜΙΦΤΑΡΙ ΕΝΟ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ε1: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε2: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤ: ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Ε: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Ε: ΓΙΟΒΑ ΑΛΚΥΟΝΗ

ΣΤ: ΑΣΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΑΝΓΚΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ

ΖΑΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ

ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Ε: ΣΟΛΟΠ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ

ΣΤ: ΤΣΟΠΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ

Ε: ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΣΤ: ΛΟΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΦΕΡΦΕΛΗ ΜΑΙΡΗ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ

Ε: ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΣΤ: ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

Ε: ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤ: ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ

ΣΤ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Ε1: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Ε2: ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ

ΣΤ1: ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤ2: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΦΕΡΕΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Β' Δημοτικού

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Γ' Δημοτικού

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ Γ' Δημοτικού

ΜΠΙΘΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Γ' Δημοτικού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Ε' Δημοτικού.

ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Ε' Δημοτικού

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Ε' Δημοτικού

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤ' Δημοτικού

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤ' Δημοτικού

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΕΝΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤ' Δημοτικού

ΔΡΥΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Α' Γυμνασίου

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ Γ' Γυμνασίου.