Κύκλωμα κοκαΐνης: Πώς δρούσε η οργάνωση με φερόμενο αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή - Η ταρίφα για τον τελικό της Euroleague που ζητούσε ο αστυνομικός

Η ακτινογραφία του κυκλώματος που με αρχηγό έναν γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή, υπαρχηγό την καλλονή σύντροφο και έναν επίορκο αστυνομικό που έσπρωχνε κοκαΐνη σε νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας και ξεδοντιάστηκε από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ ξεδιπλώνεται μέσα από τη δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές του Εσωτερικών Υποθέσεων ως άκρως σοβαρή καθώς όλα ξεκίνησαν από την παρακολούθηση των βρώμικων business ενός επίορκου αστυνομικού για να καταλήξουν στο big boss τον 32χρονο ποδοσφαιριστή, ένα τρίο συγγενών από τους οποίους προμηθευόταν η οργάνωση την κοκαΐνη, αλλά και άλλοι δυο αστυνομικοί που από υπερασπιστές του νόμου, έγιναν παραβάτες.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, 28χρονη σύντροφός του, η τριπλέτα των συγγενών (ένας 29χρονος, μια 50χρονη και ένας 51χρονος Αλβανός), μαζί με τον 28χρονο αστυφύλακα που έκανε τις βρώμικες νυχτερινές δουλειές, ένας 35χρονος Υπαστυνόμος που υπηρετεί σε Α.Τ. της Αττικής και ένας 24χρονος Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί σε Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης της Αττικής, αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία, συμπεριλαμβάνονται και άλλα 22 άτομα.

Η αρχή του τέλους για τη δράση του κυκλώματος της κόκας, σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2025. Μια πληροφορία που έδωσε «βαθύ λαρύγγι» για τις βρώμικες δουλειές του 28χρονου αστυφύλακα στους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ, οδήγησε στο ξεδόντιασμα της οργάνωσης.

Ο νεαρός αστυφύλακας ήταν λοιπόν το κεντρικό πρόσωπο που έγινε και μίτος της Αριάδνης για να φθάσουν στο big boss τον ποδοσφαιριστή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία: «Στις 19-10-2025, περιήλθε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός που υπηρετεί (σ.σ αναφέρεται η υπηρεσία), προβαίνει σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν κατά τις νυχτερινές ώρες, στα οποία, μάλιστα, ο ίδιος εργάζεται παράνομα. Επιπλέον, αναφερόταν ότι ο ανωτέρω απειλούσε τους «πελάτες» του, με την πρόφαση ότι θα προέβαινε στη σύλληψή τους εάν αυτοί δεν αποπλήρωναν άμεσα το αντίτιμο για την αγορά των ναρκωτικών».

Οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έπιασαν αμέσως δουλειά και κατάφεραν μετά από έρευνα να καταλήξουν πως ο drug dealer ήταν ο 28χρονος συνάδελφός τους. Μάλιστα, για να τον βάλουν στο χέρι, έστησαν ειδική ομάδα αστυνομικών – αναλυτών των Αδιάφθορων στους οποίους ανατέθηκε η συλλογή και η συνδυαστική ανάλυση του προανακριτικού υλικού όπως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των στοιχείων που προέκυπταν από τη στενή παρακολούθηση.

Και φυσικά, δεν άργησαν να καταλήξουν σύντομα στο συμπέρασμα ότι ο επίορκος συνάδελφός τους όχι μόνο αποτελούσε βοηθητικό μέλος μιας σκληρής εγκληματικής οργάνωσης και δεν μερίμνησε για τον τερματισμό της παράνομης δράσης της οργάνωσης ως όφειλε, αντίθετα, υποβοηθούσε την ζωτικότητά της και την αδιάλειπτη δράση της, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο συγκεκριμένος συμμετείχε στο κύκλωμα που έσπρωχνε κοκαΐνη, λόγω των προσωπικών και φιλικών του επαφών με τον μεγάλο αρχηγό τον 32χρονο ποδοσφαιριστή ενώ όπως επισημαίνεται στο διαβιβαστικό, ο αστυφύλακας «κατέληξε όχι μόνο να προβαίνει στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά ενίοτε και να διακινεί μικροποσότητες ή να διαθέτει αυτές σε οικείους του, με σκοπό την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών».

Ο μεγάλος αρχηγός ο ποδοσφαιριστής, υπαρχηγός η σύντροφός του

Ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο η δικογραφία αναφέρει πως: «εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τη δημοφιλία του, ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πλέον, δραστηριοποιούμενος σε γνωστά κέντρα νυκτερινής διασκέδασης της Αττικής, διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, με απώτερο σκοπό τον παράνομο πλουτισμό» ξεκίνησε να μπαίνει χοντρά στο παιχνίδι της διακίνησης, έχοντας μάλιστα τον ρόλο του μεγάλου αρχηγού από τις αρχές Ιανουαρίου.

Εκμεταλλευόμενος τη « λάμψη» και την εικόνα του, ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και νυν εργαζόμενος, άρχισε τα παράνομα νταλαβέρια με τη «λευκή κυρία». Τα ναρκωτικά, τα προμηθευόταν από έναν 29χρονο μια 50χρονη γυναίκα και έναν 51χρονο Αλβανό η οποίοι ήταν μάλιστα, συγγενικά πρόσωπα. Ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, διαδραμάτιζε και η 28χρονη σύντροφος του, η οποία δεν είχε απλά πλήρη γνώση των παράνομων ενεργειών του ποδοσφαιριστή, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης, προετοιμασίας των ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την μετέπειτα μεταπώλησή τους.

Τα μέτρα αντιπαρακολούθησης και τα συνθηματικά

Το κύκλωμα, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δυσκολεύσει το έργο των διωκτών του, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Ελάμβαναν

υψηλά μέτρα αντιπαρακολούθησης ενώ για να σβήνουν τα ίχνη των έκνομων ενεργειών τους, έκαναν διακίνηση εντός των καταστημάτων, είτε σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση (χώροι «prive»), είτε σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα (χώροι όπου καλύπτονταν/διαχωρίζονταν με κουρτίνες).

Παράλληλα, κατά την διάρκεια των επικοινωνιών τους, χρησιμοποιούσαν, κατά κύριο λόγο, διαδικτυακές εφαρμογές (WhatsApp, Viber, Instagram, Telegram), ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η παράνομη δράση τους. Μάλιστα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επέλεγαν τη συμβατική/παραδοσιακή μορφή τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσω κλήσεων φωνής και μηνυμάτων, σπανίως ανέφεραν την πραγματική ονομασία των ναρκωτικών ουσιών. Απεναντίας, χρησιμοποιούσαν λέξεις ή φράσεις που παρέπεμπαν στο είδος ή στην ποσότητα των ουσιών, ενώ, πολλές φορές, με διάφορες φράσεις εκδήλωναν την πρόθεσή τους για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι όροι: «γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».

Όσον αφορά τις μετακινήσεις τους, διαπιστώθηκε ότι δεν χρησιμοποιούσαν μόνον οχήματα ιδιοκτησίας τους, αλλά και ενοικιαζόμενα οχήματα ή επιβιβάζονταν σε ταξί, δυσχεραίνοντας αφενός την ανακάλυψη των αξιόποινων ενεργειών τους και αφετέρου τη διασύνδεση τους με τις πράξεις αυτές.

Ο ρόλος των άλλων δυο αστυνομικών. Τα «τσέπωναν» από …διευκολύνσεις. Από 150 ευρώ για διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων μέχρι 900 για πρόσβαση στον αγώνα με τη Ρεαλ

Μπουμπούκια προέκυψαν και οι δυο αστυνομικοί που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία είχαν στήσει το δικό τους «παραμάγαζο διευκολύνσεων», φυσικά με το αζημίωτο. : «Για για τους προαναφερόμενους Αστυνομικούς, κατηγορούμενους προέκυψαν τα εξής: Κατά το χρονικό διάστημα από 24-02-2026 έως 23-03-2026, ενεργώντας από κοινού παραστήσανε ψευδώς σε φιλικό τους πρόσωπο ότι άτομο που διέθετε ειδικές νομικές γνώσεις, θα αναλάμβανε, έναντι χρηματικής αμοιβής 150 ευρώ, τη διεκπεραίωση της εκκρεμούς σε βάρος του ποινικής υπόθεσης. Στην πραγματικότητα, το ως άνω υπόμνημα παροχής ανωμοτί εξηγήσεων συντάχθηκε από τον αστυνομικό, ενώ παράλληλα είχανε συναποφασίσει να μοιραστούνε το χρηματικό ποσό που θα κατέβαλλε ο προαναφερόμενος».

Αναφέρεται και στις επόμενες γραμμές περιγράφεται μια ακόμη περίπτωση όπου ο ένας εκ των δυο αστυνομικών τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2026, ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία έλαβε γνώση, για καταγγελία σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη κοινής ησυχίας και αντί να κάνει το καθήκον του, πούλησε εκδούλευση ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον ιδιοκτήτη του!

Όμως μια από τις γερές μπάζες, έκαναν και πρόσφατα, το απόγευμα της 24ης Απριλίου, εκμεταλλευόμενοι τον τελικός του αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της διασυλλογικής διοργάνωσης «Euroleague» για να βάλουν στην τσέπη 900 ευρώ. Όπως αναφέρεται: «Απογευματινές ώρες της 24-05-2026, στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Telekom Center Athens», που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας αρ. 37 στο Μαρούσι Αττικής και διεξαγόταν ο αγώνας οι αστυνομικοί ενεργώντας από κοινού και εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, καθόσον είχαν διατεθεί σε υπηρεσία μέτρων τάξης, απαιτήσανε και λάβανε το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο. Πράξη που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί».

Τέλος στη δικογραφία αναφέρεται και μια ακόμη περίπτωση όπου ο ένας εκ των τριών αστυνομικών και ειδικότερα ο 28χρονος αστυφύλακας στις «14-03-2026, ευρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία, προέβη σε αναζήτηση στοιχείων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και γνωστοποίησε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, ενώ για τον Τέλος Ειδικό Φρουρό διαπιστώθηκε η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, από την ως άνω οργάνωση για προσωπική του χρήση, τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις».

Η μεγάλη έφοδος

Οι Αδιάφοροι αφού πλέον είχαν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία αποφάσισαν το πρωί της Τετάρτης να πραγματοποιήσουν τη μεγάλη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και να περάσουν χειροπέδες σε έξι από τα μέλη της οργάνωσης.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες και τα οχήματά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -5,8- γραμμάρια κοκαΐνης.

• -6.1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

• Το συνολικό χρηματικό ποσό των #6.230€# ευρώ.

• Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

• Σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών (τρίφτες, μπόνκ κ.λπ.).

• Συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

• -1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες το πρωί της Πέμπτης, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για :Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης, Συγκρότηση και Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προς διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων διακίνησης ναρκωτικών, Διακίνηση ναρκωτικών (αγορά, κατοχή, αποθήκευση, πώληση) κατ’ εξακολούθηση, από κοινού, από δράστες που διακινούν ναρκωτικές ουσίες στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, Προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών προς ιδία, αποκλειστικώς, χρήση, Απάτη από κοινού, Ψευδής καταγγελία, Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, Δωροληψία υπαλλήλου (υπό τη μορφή της απαίτησης και λήψης αθέμιτου ωφελήματος άμεσα για τον εαυτό του) για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντα του, από κοινού (9) Δωροδοκία υπαλλήλου (υπό τη μορφή της παροχής αθέμιτου ωφελήματος) για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 15/6 11:30 στον 1ο ανακριτή ναρκωτικών Πρωτοδικείου Αθηνών.