Πάτρα: Χορευτικό Πανόραμα ΄26 στα Παλαιά Σφαγεία

Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μνήμη και όλα όσα μας ενώνουν μέσα από τον χορό με τίτλο «Χορευτικό Πανόραμα ’26» διοργανώνει ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών με την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας αυτό το σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου 2026 στις 9 μμ στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα παρουσιαστεί η παιδική παράσταση «Όσα κρύβει ο χρόνος», η οποία μας θυμίζει πως ο χρόνος φυλάει εικόνες, συναισθήματα και παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Τα παιδιά μας θα ζωντανέψουν επί σκηνής μικρές ιστορίες που μένουν για πάντα στην καρδιά.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 9 μμ θα είναι η ώρα των ενηλίκων. Η παράσταση ενηλίκων «Να’ χα ένα βήμα ακόμα» είναι μια σκέψη, μια επιθυμία, μια ανάγκη που όλοι κάποτε νιώσαμε.

Να’ χα ένα βήμα ακόμα…

για να φτάσω πιο κοντά,

για να επιστρέψω εκεί που ανήκω,

για να ξανά βρω ανθρώπους και στιγμές που άφησαν σημάδι,

για να συνεχίσω όταν όλα μοιάζουν δύσκολα,

για να χορέψω, να θυμηθώ, να ονειρευτώ.

Γιατί η ζωή, όπως και ο χορός, συνεχίζεται πάντα με ένα βήμα ακόμα.

Δύο ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, συγκίνηση και χορό.

Για τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών παίζουν οι μουσικοί: Παναγόπουλος Λύσανδρος: λαούτο, τραγούδι, Λουκόπουλος Χρήστος: κλαρίνο, Σταθόπουλος Κων/νος: βιολί, Μπαράκος Γιώργος: κρουστά, Καμμένος Χρήστος: τσαμπούνα, καβάλι, πίπιζα, Μπάκος Δημήτρης: γκάιντα, ασκομαντούρα, Ντάνος Γιάννης: ακορντεόν, Τσιαφογιάννη Βασιλική: τραγούδι, Κοκολογιάννης Αποστόλης: κρητική λύρα, Ανδρεαδάκης Γιάννης: λαούτο, Κοσμαδάκης Ηλίας: λαούτο, Παρασκευόπουλος Οδυσσέας: ποντιακή λύρα.

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών ιδρύθηκε το 2009 στη Πάτρα από μια ομάδα νέων ανθρώπων, με σκοπό τη συνέχιση και διάδοση της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής μας, αλλά και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών απ’ όλη την Ελλάδα. Ο Όμιλος προσπαθεί, θέτοντας πάντα το αυθεντικό ως βάση, να διατηρήσει την ελληνική παράδοση και να αναβιώσει τα λαογραφικά ήθη και έθιμα, χωρίς υπερβολές και νεωτεριστικές παρεμβάσεις. Οι χοροί διδάσκονται ύστερα από μεγάλη έρευνα και μελέτη από έμπειρους δασκάλους, με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στον πολιτισμό κάθε τόπου, καλύπτοντας γεωγραφικά σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Στόχος του Ομίλου, πάντα στα πλαίσια του εθελοντισμού, είναι η ανάπτυξη μιας πλούσιας δραστηριότητας με παραστάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και η συνεχής παρουσία του στα πολιτιστικά και χορευτικά δρώμενα της Πάτρας, αλλά και όλης της Ελλάδας.