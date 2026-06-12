Σπύρος Σκιαδαρέσης: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη Δυτική Ελλάδα και η περιφερειακή Αρχή παραμένει θεατής

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις κατευθύνσεις που αποτυπώνονται στα υπό διαβούλευση Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το αναπτυξιακό μέλλον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της παράταξης ο κ. Σκιαδαρέσης, «οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν απλώς τεχνικές ή διοικητικές παρεμβάσεις. Συνιστούν κρίσιμες πολιτικές επιλογές που επηρεάζουν άμεσα τις δυνατότητες της περιοχής μας να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συγκρατήσει τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους».

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το προσχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, το οποίο αφήνει εκτός των δύο βασικών Μητροπολιτικών Αξόνων Βιομηχανίας τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα την Πάτρα, παρά τον στρατηγικό της ρόλο, την παραγωγική της παράδοση, το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά της κέντρα και τις σημαντικές υποδομές που διαθέτει.

Η επιλογή αυτή ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της χώρας και δημιουργεί συνθήκες αναπτυξιακής περιθωριοποίησης. Εφόσον ο σχεδιασμός αυτός οριστικοποιηθεί, οι συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες, καθώς η επόμενη ουσιαστική δυνατότητα αναθεώρησης μετατίθεται χρονικά για πολλά χρόνια.

Να σημειωθεί, πως το υπό διαβούλευση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό προκαλεί έντονες ανησυχίες στην Ηλεία, καθώς διατυπώνονται φόβοι ότι οι προβλέψεις του ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για νέες επενδύσεις και για τη συνολική τουριστική ανάπτυξη του νομού.

Η Ηλεία διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Αρχαία Ήλιδα, ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ισχυρή αγροτική παραγωγή. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που μπορούν να στηρίξουν ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς φαινόμενα υπερκορεσμού.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου δημιουργεί επιπλέον σημαντικές προοπτικές για την περιοχή, οι οποίες οφείλουν να αξιοποιηθούν μέσα από ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει και όχι θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις.

«Την ώρα που διαμορφώνονται κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Αρχή εμφανίζεται χωρίς σχέδιο και χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Η υπεράσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας δεν μπορεί να εξαντλείται σε δημόσιες δηλώσεις ή στην επίκληση έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Απαιτεί διαρκή διεκδίκηση, τεκμηριωμένες προτάσεις και συντονισμένες παρεμβάσεις προς την κεντρική διοίκηση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της παράταξης.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Σκιαδαρέση θεωρεί ότι η Περιφερειακή Αρχή όφειλε ήδη να έχει κινητοποιήσει τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, προκειμένου να διαμορφωθεί μία ενιαία και ισχυρή θέση για τα δύο χωροταξικά πλαίσια πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα φέρει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας, ενώ καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την προάσπιση των αναπτυξιακών συμφερόντων της περιοχής.

«Η Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια μειωμένων προσδοκιών. Αξίζει έναν σχεδιασμό που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, θα ενισχύει την παραγωγική της βάση και θα δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα.