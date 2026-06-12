Πάτρα: Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού, ποιήτριας Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της εικαστικού, ποιήτριας κας Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή καθως και η παρουσίαση της πρώτης ποιητικής της συλλογής με θέμα τη θάλασσα.

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 15ης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής «Φύσεως Δώρα, Ψυχών Ευωχία», καθώς και η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής "Σμαραγδένια Θαλασσόβρεχτα Μονοπάτια", με κεντρικό θεματικό άξονα τη θάλασσα, στον χώρο της Ιχθυόσκαλας, το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, εκπροσώπων φορέων, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού Αγγελής Αποστόλης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παναγιώτης Ρηγόπουλος, η κα Γεωργία Ντάτσικα Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κος Χρήστος Μπούρας, καθώς επίσης φίλοι του πολιτισμού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα έργα της έκθεσης και να γνωρίσουν τη δημιουργική προσέγγιση της εικαστικού γύρω από το διαχρονικό σύμβολο της χαράς, της αισιοδοξίας, τα λουλούδια, την ολάνθιστη φύση και την μάγισσα θάλασσα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε & η 1η ποιητική συλλογή της "Σμαραγδένια θαλασσόβρεχτα Μονοπάτια" μέσα από αναγνώσεις επιλεγμένων ποιημάτων και σύντομες τοποθετήσεις των ομιλητών, αναδεικνύοντας τη βαθιά ματιά του ποιητικού λόγου της Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή.

Στην εκδήλωση που συνομίλησε η ποίηση με τη ζωγραφική, η Πατρινή καλλιτέχνης επέδωσε τιμητικές πλακέτες σε ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στις τέχνες, στα γράμματα και συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Συγκεκριμένα τίμησε τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα καθώς και τον δημοσιογράφο, συγγραφέα Παναγιώτη Ρηγόπουλο.

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι:

Δημητρόπουλος Φώτης, Φιλόλογος και

Αναστασία Σταματέλου Γώγου Φιλόλογος.

Συντόνισε η Ελευθερία Στεργιοπούλου Ραδιοφωνική Παραγωγός, Εκδότρια περιοδικού Λίστα Γάμου.

*Τα βιβλιοπωλεία Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου υποστήριξαν την όμορφη βραδιά τέχνης και πολιτισμού στον πολυχώρο της Ιχθυόσκαλας .

Διάρκεια Έκθεσης έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου με είσοδο ελεύθερη.

Ώρες λειτουργίας καθημερινά

Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 14.00 και 17.00 έως 21.00.

Μέρος των εσόδων θα δοθεί στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Τα γλυκίσματα προσέφερε το ζαχαροπλαστείο Choco Caramel.