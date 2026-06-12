Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

Νεκρό βρέθηκε νεαρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Η είδηση έγινε γνωστή από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε για το περιστατικό το Δασαρχείο Τσοτυλίου, την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρο δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Το περιστατικό ερευνάται

Ακολούθησε η νεκροψία από την κτηνιατρική υπηρεσία ενώ οι υπάλληλοι του δασαρχείου ανέλαβαν την ταφή του ζώου. Θα ακολουθήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η «Καλλιστώ» σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο κι επισημαίνει ότι «η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά καθότι πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενο είδος».

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζει ότι «οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης».