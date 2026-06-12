Τιμάται στην Πάτρα ο σπουδαίος Νίκος Αργυρόπουλος

Μετά την περσινή αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», όπου στην πρώτη διοργάνωση του αγώνα, περισσότεροι από 500 δρομείς αποχαιρέτησαν το καλοκαίρι, τρέχοντας «δίπλα στο κύμα», στην παραλιακή ζώνη των Βραχνεϊκων στην Πάτρα, ο αγώνας επιστρέφει και φέτος στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αχαϊκής πρωτεύουσας, ανανεωμένος, με σημαντικές βελτιώσεις και στόχο ένα νέο ρεκόρ συμμετοχών, που θα καθιερώσει τον «Παράκτιο Δρόμο Πάτρας ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» στις μεγάλες δρομικές διοργανώσεις της Πάτρας, μετά τον Ημιμαραθώνιο Πάτρας που διεξάγεται κάθε χρόνο την άνοιξη και το Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που πραγματοποιείται το φθινόπωρο.

Ο αγώνας διοργανώνεται από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) Φειδιππίδης στο τέλος του καλοκαιριού και αποτελεί πλέον ένα δρομικό θεσμό, μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών που προσελκύει τον δρομέα, τον απλό αθλούμενο, τη μητέρα με το παιδί και όλη την οικογένεια να τρέχει κάθε χρόνο στο παραλιακό μέτωπο και να προβάλλει τη μοναδική ομορφιά του τοπίου, αναδεικνύοντας, παράλληλα, και τουριστικά το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αχαϊκής πρωτεύουσας, καθιστώντας την πόλη των Μαραθωνοδρόμων δρομικό προορισμό για όλες πλέον τις εποχές του χρόνου.

Με τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει σχεδιάσει για φέτος η οργανωτική επιτροπή του αγώνα και εστιάζονται:

α. Στην αύξηση της απόστασης του αγώνα των 9,6χλμ στην διεθνώς αναγνωρισμένη απόσταση των 10χλμ, που θα δώσει, σε συνδυασμό με τη γρήγορη διαδρομή, τη δυνατότητα στους δρομείς να επιτύχουν ατομικά ρεκόρ

β. Στην επέκταση της διαδρομής του αγώνα στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Παραλίας Πατρών.

γ. Στις ξεχωριστές εκκινήσεις των αγώνων των 5χλμ και 10χλμ που θα αυξήσουν το όριο των συμμετοχών και

δ. Στην εισαγωγή παιδικού αγώνα 1χλμ και αγώνων ΑΜΕΑ 200μ, που θα διοργανωθούν σε συνεργασία με την Πολιτιστική Δράση Βραχνεϊκων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλη την οικογένεια, αλλά και στους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στη δρομική γιορτή «χωρίς αποκλεισμούς»,

ο φετινός αγώνας φιλοδοξεί να ξεπεράσει τους περσινούς τερματισμούς και να προσεγγίσει τις 1000 συμμετοχές.

Ο «Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2026 Νίκος Αργυρόπουλος», που διοργανώνεται από τον Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, το πρωί, στην παραλιακή ζώνη των Βραχνεϊκων και περιλαμβάνει την διεξαγωγή αποστάσεων 10χλμ, 5χλμ, 1χλμ για παιδιά και 200μ ΑΜΕΑ

Η διαδρομή των αγώνων είναι ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, και επίπεδη και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορων επιδόσεων και ατομικών ρεκόρ.

Οι δρομείς που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν δίπλα στο κύμα, υπό τη φυσική σκιά των δέντρων της παραλίας σε μεγάλο μέρος της διαδρομής, ενώ μετά το τέλος των αγώνων μπορούν να συνδυάσουν τη θαλασσινή τους βουτιά με καφέ ή/και φαγητό στα παραθαλάσσια εστιατόρια της περιοχής.

Η φόρμα εγγραφών στους αγώνες του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2026 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο, ενώ σύντομα θα δημοσιευθεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του αγώνα.

Σας περιμένουμε να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι τρέχοντας «δίπλα στο κύμα», συνδυάζοντας τη συμμετοχή σας με ένα γρήγορο προαγωνιστικό τέστ, ενόψει των φθινοπωρινών αγώνων που ακολουθούν, τιμώντας παράλληλα το Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκο Αργυρόπουλο για την πολυετή προσφορά του στον κλασσικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα.