e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Iουνίου

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 50.393.656,46 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026
Συνολικά 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.334 δικαιούχους, από τις 15 έως 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 15 Ιουνίου θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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