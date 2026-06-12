Πάτρα: Έρχεται το Urban Fest 2026 by Routelab

Το Urban Fest 2026 επιστρέφει 19 έως 23 Ιουνίου 2026 στο Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων «Ιχθυόσκαλα».

Το ROUTELAB σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Πάτρα το Urban Fest 2026, την γιορτή της δημιουργικής και πολιτιστικής δημιουργίας.

Το φετινό Φεστιβάλ με τίτλο «Mediterraneo» έχει θέμα την έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από την πολιτιστική αλληλεπίδραση των λαών της Μεσογείου, και την λειτουργία της Μεσογείου ως θαλάσσιος δρόμος και σταυροδρόμι πολιτισμών.

Το Φεστιβάλ περικλείει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και όπως πάντα με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή από όλους…

Το Main Event την Δευτέρα 22 και Τρίτη 23/6, δύο ημέρες γεμάτες έμπνευση, ιδέες και δράση με ομιλίες, fireside chats, performances, προβολές ταινιών και ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής ιδεών. Το Urban Fest στόχο έχει να αναδείξει τη δύναμη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Το Urban FilmLUX Doc Edition φιλοξενεί από Παρασκευή 19 έως Τρίτη 23 ΔΩΡΕΑΝ προβολές ντοκιμαντέρ, από δημιουργούς με καταγωγή από χώρες της Μεσογείου. Στόχος να αναδειχθεί ο ρόλος το ντοκιμαντέρ στην σύγχρονη οπτική αφήγηση. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια μορφή τέχνης γιατί συνδυάζει την παρατήρηση της πραγματικότητας με την καλλιτεχνική έκφραση (σκηνοθεσία, μοντάζ, αφήγηση, οπτική αισθητική), μετατρέποντας την αλήθεια σε ένα υποκειμενικό, συναισθηματικό και προβληματιστικό έργο.

Βιωματική ξενάγηση : "ArtWalk: Μια πόλη. Μια βόλτα. Άπειρες ιστορίες τέχνης" Την Κυριακή 21 Ιουνίου το πρωί με καφέ το χέρι και πολύ διάθεση, ξεκινάμε για μια μοναδική βόλτα γεμάτη τέχνη, ιστορίες και χρώμα. Μαζί με τους ανθρώπους της Art in Progress, θα ανακαλύψουμε κρυμμένους θησαυρούς, θα γνωρίσουμε τους καλλιτέχνες πίσω από τα έργα και θα δούμε την Πάτρα μέσα από μια εντελώς νέα ματιά.

Το «Tech Xperience Fest» έχει ως σκοπό να αποκαλύψει την διασύνδεση της τεχνολογίας και της ψηφιακής εμπειρίας στην «καρδιά» της πολιτιστικής & δημιουργικής βιομηχανίας. Audiovisual έκθεση, Ψηφιακές ξεναγήσεις, διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες ψηφιακές εμπειρίες συνθέτουν ένα μείγμα όπου αναδεικνύουν το τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν τη δημιουργία νέων μορφών πολιτιστικής εμπειρίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα καινοτομίας στον τομέα αυτό.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο!

Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ - IONIAN TV.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

SUPPORTERS: MY WAY HOTELS & EVENTS – AMMOUSA BEER

VENUE SPONSOR: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

CONTENT PARTNER: ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ - MOSAIC Culture & Creativity - EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ – ABC CINEMA – MOTPIL – ARTWALK – ART IN PROGRESS – MA SCHOOL OF PERFORMING ARTS.