Κορινθία: Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα 25 μέτρων στις Κεχριές - Σώα η οδηγός

Ένα τροχαίο-σοκ που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε στις Κεχριές Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε χαράδρα βάθους 25 μέτρων και ανετράπη.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η οδηγός του οχήματος είχε «άγιο», καθώς διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και να βγει αλώβητη από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, προτού αντιμετωπίσει περαιτέρω κίνδυνο.

Με υπεράνθρωπη προσπάθεια, η γυναίκα ανέβηκε την απότομη πλαγιά της χαράδρας και έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί, την εντόπισε ο οδηγός ενός διερχόμενου Ι.Χ. φορτηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η οδηγός, παρά το σοκ που υπέστη, είναι καλά στην υγεία της.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τη δύσβατη χαράδρα. Το όχημα βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα σε πυκνή βλάστηση και δέντρα, με σοβαρές υλικές ζημιές

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