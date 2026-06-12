Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στη Λεύκα

Την Δευτέρα 15-6-2026 στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Λεύκας από τις 18.00 έως τις 21.30
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην Λεύκα Πατρών την Δευτέρα 15/6/2026 και ώρα (18.00-21.30 στα γραφεία του συλλόγου) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
Αγαπητά μέλη αγαπητοί συμπολίτες, το Καλοκαίρι έφθασε και όλοι γύρω μας βλέπουμε τις μεγάλες ανάγκες Αίματος που υπάρχουν.
Πολυμεταγγιζόμενοι με (Μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, αιματολογικοί, τα τροχαία (η μάστιγα της εποχής μας) άρχισαν να παρουσιάζουν δυσκολίες.
Ο μήνας Ιούνιος και η 14η Ιουνίου -Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη -είναι αφιερωμένος σε όλους τους ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες που δίνουν το παρών.
Δώστε και εσείς το παρών στην προγραμματισμένη Αιμοδοσία προσφέροντας μια μονάδα Αίματος και βοηθήστε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
“Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει τη στιγμή”.
Δώστε αίμα -Δώστε ελπίδα δώστε αγάπη δώστε ζωή είναι στο χέρι σας!!
Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για την απώλεια του Γιώργου Αθανασίου
Χίος: 51χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι 31χρονο έπειτα από καβγά
Νέα βίντεο με UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ - Περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr