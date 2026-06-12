Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Μίζες άνω των 40.000 ευρώ - Ερευνάται η συμμετοχή 30 προσώπων

Το κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, με επίκεντρο την πολεοδομία, το οποίο δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να είχε εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων, σύμφωνα με τη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Εκάλης, όπου τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλισαν, έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού, την έκδοση άδειας σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθαιρέτου.

Παράλληλα, στην Κηφισιά, ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για την τακτοποίηση τριώροφου κτιρίου με πισίνα, ενώ στο Μαρούσι καταγράφηκε περίπτωση παράνομης έκδοσης άδειας και αρχειοθέτησης καταγγελίας για αυθαίρετο, με μίζα που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ.

Οι μίζες στο κέντρο της Αθήνας και στη Μύκονο

Σημειώνεται επίσης ότι το κύκλωμα φέρεται να δρούσε και στο κέντρο της Αθήνας, με αρχηγικό στέλεχος να πραγματοποιεί συναντήσεις σε ξενοδοχείο για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε πολυώροφο κτίριο.

Μια από τις περιπτώσεις αφορά ακίνητο στον Κεραμεικό, για το οποίο ζητήθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιωθούν φωτογραφίες και να παραπλανηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Η οργάνωση επεκτεινόταν και εκτός Αττικής, με χαρακτηριστική την υπόθεση στη Μύκονο, όπου η «διευθέτηση» αυθαίρετου κτίσματος φέρεται να κόστισε 15.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση μάλιστα, μεσολάβησε προσωπικά η φερόμενη ως αρχηγός, 50χρονη γυναίκα.

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, γίνεται σχετική αναφορά αλλά και σε καταβολή «μαύρων» χρημάτων.

Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων.

πηγή ethnos.gr