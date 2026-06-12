Πάτρα: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 15 - 20 Ιουνίου 2026 στο Πολύεδρο

Το πρόγραμμα της νέας εβδομάδας 15 -20 Ιουνίου 2026 στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα είναι πλούσιο. Κατ'αρχάς συνεχίζεται η ατομική έκθεση Ζωγραφικής, «Σχεδόν εκεί» του Χρήστου Γιαννόπουλου.

Την Τρίτη 16-6 στις 19.30, «Ο Δημήτρης Χατζής στην Πάτρα».

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζή, με αφορμή την κυκλοφορία δύο βιβλίων: «Ανολοκλήρωτη θητεία. Η διδασκαλία του Δημ. Χατζή στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1975-1976)» που μόλις εκδόθηκε (2026) και «Λόγος ανυπεράσπιστος: 25 επιστολές του Δημήτρη Χατζή στη Λεία Χατζοπούλου-Καραβία & 1 μελέτη για το έργο του» (2024).

Θα μιλήσουν οι:

Αλεξόπουλος Πάνος, Καθ. Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Υγείας του Εγκεφάλου στο Πανεπ. Πατρών, Κωστίου Κατερίνα, Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η Μερκούρη Μελίνα, Ψυχίατρος της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πατρών.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Τετάρτη 17-6 στις 19.30 Παρουσίαση βιβλίου «Εκεί όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα» του Βαγγέλη Γκόγκα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άνεμος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Μαρία Θεοδωράτου, κλινική ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και Αναστασία Μίαρη, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, συνεργάτης ΟΚΑΝΑ.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Χρύσλα Μελλά.

Την εκδήλωση θα συνοδεύσουν μουσικά οι: Άγγελος Βγενόπουλος, κιθάρα και Παναγιώτης Καλογεράτος τραγούδι.

Την Παρασκευή 19-6 στις 19.30 Εργαστήριο αυτοφροντίδας για γονείς και εκπαιδευτικούς με την Φωτεινή Καραγρηγόρη με αφορμή το βιβλίο της «Τα λάθη που θα κάνεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Ένα workshop με πρακτικά παραδείγματα που στοχεύει στην ουσιαστική σύνδεση παιδιού –γονέα και στη διαχείριση της απαιτητικής αλλά και μαγικής καθημερινότητας με τα παιδιά.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η Χαρά Βαγγοπούλου Παιδίατρος 5η ΤΟΜΥ Άνω Πόλης, Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLCL.

Τέλος το Σάββατο 20-6 από 10.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι, «Με το μπλε της θάλασσας», Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά.

Ζωγραφίζουμε το μπλε της θάλασσας με διαφορετικά υλικά

και τεχνικές