Πάτρα: Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες στελεχών του ΟΟΣΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες με τη συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που έγιναν στην Πάτρα, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε στρατηγικά ως «Περιφέρεια-πιλότος» προκειμένου να διαμορφωθεί η κεντρική πρόταση του περιφερειακού μετασχηματισμού της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ πραγματοποίησαν συζητήσεις τόσο με τα στελέχη της Περιφέρειας, όσο και με τοπικούς παραγωγικούς, αναπτυξιακούς, επιστημονικούς φορείς, καθώς επίσης τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας.

Μέσα από τις εργασίες επιβεβαιώθηκε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, και όχι ένα δευτερεύον ζήτημα πολιτικής. Οι σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις, όπως η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση, η τεχνολογική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή, θα κριθούν πρωτίστως στις Περιφέρειες, στους τόπους όπου παράγεται ο πλούτος και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Η πρώτη επίσημη πρόταση του ΟΟΣΑ, η οποία φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας, αναμένεται τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Στο κλείσιμο των εργασιών, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαδικασία και δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Οι περιφερειακές πολιτικές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών της επόμενης περιόδου. Η ενίσχυση της συνοχής, η άρση των ανισοτήτων και η αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας δεν αποτελούν μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Η επιτυχία κάθε πολιτικής κρίνεται τελικά από το κατά πόσο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργώντας καλύτερες δουλειές, ισχυρότερες τοπικές οικονομίες και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι το μέλλον δεν σχεδιάζεται πλέον για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά μαζί με τη Δυτική Ελλάδα. Αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία, ευθύνη και αποφασιστικότητα για τα επόμενα βήματα.»

Από την πλευρά της, η Delphine Clavreul, επικεφαλής της μονάδας του ΟΟΣΑ για την ελκυστικότητα των περιφερειών, ανέφερε: «Ακούσαμε όλο το δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αναδείχθηκαν ορισμένοι από τους περιορισμούς και τις αδυναμίες που υπάρχουν σε σχέση με την πολυεπίπεδη διακυβέρνησης, αλλά και μελλοντικούς κινδύνους γύρω από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό. Το επόμενο βήμα είναι να συνδυάσουμε τα ευρήματα και μαζί με την ανάλυση του ΟΟΣΑ να διαμορφώσουμε μια μελέτη περίπτωσης που θα είναι χρήσιμη τόσο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

Τις εργασίες συντόνισε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, Νατάσα Πυργάκη, συμμετείχαν στελέχη τα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του Πανεπιστημίου Πατρών, ΙΤΕ /ΕΙΧΜΗ καθώς επίσης οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πύργου των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, του ΣΕΒIΠΕ, του Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας, των Κοινωνικών υπηρεσιών ΚΟΔΗΠ Πάτρας, φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, του Αστικού ΚΤΕΛ, του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, της Παναιγιάλειας Ένωση Συνεταιρισμών, του ΑΣ Εύφορη Γη, της ΕΛΟΠΥ.