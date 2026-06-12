Νέα βίντεο με UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ - Περιλαμβάνονται και απόρρητοι φάκελοι της CIA

Το Πεντάγωνο έδωσε σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα νέα παρτίδα εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με τα UFO, στην τρίτη σχετική δημοσιοποίηση αρχείων από τότε που η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε έναν νέο κύκλο αποχαρακτηρισμών τον περασμένο μήνα.

Η τελευταία παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAPs) περιλαμβάνει 53 έγγραφα και 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA και το Πεντάγωνο, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA.

Τα βίντεο φέρονται να δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες να κινούνται στον ουρανό, ενώ ορισμένες εικόνες και βίντεο αποτελούν «καλλιτεχνικές αποδόσεις» αναφερόμενων θεάσεων.

Το Πεντάγωνο ανάρτησε το υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα του για τα UFO.