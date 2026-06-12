Πάτρα: Οι Δ. Μπάκουλης & Μαριάνα Κατσιμίχα live την Κυριακή 14-6

Στον Πολυχώρο 5ΕΨΙΛΟΝ στην Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα αναμένεται να εμφανιστούν live, δύο από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς. Ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα, οι ερμηνευτές που μας συγκίνησαν με το "Βαλς των Ονείρων", ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στην καρδιά της Πάτρας αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 9 το βράδυ.

Σε μια βραδιά που υπόσχεται να εξελιχθεί σε μια μοναδική μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Πάτρας, οι δύο νέοι και ξεχωριστοί καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που ενώνει τα δικά τους τραγούδια με επιλεγμένα «διαμάντια» της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μαζί τους, ο Μιχάλης Άτσαλης, δίνει το δικό του στίγμα.

Παίζουν οι:

Μιχάλης Ατσάλης: Κιθάρα, Φωνή

Βαγγέλης Καραπέτρος: Μπάσο

Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα

Κώστας Κυριακίδης: Ηχοληψία

Καλλιτεχνική Διεύθυνση για το Όγδοο: Δημήτρης Καρράς.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα είναι τραγουδίστρια και κόρη του αγαπητού ερμηνευτή και τραγουδοποιού Πάνου Κατσιμίχα. Έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσω του project "Οι Κασέτες του Μελωδία", όπου ερμήνευσε τραγούδια όπως "Το Βαλς των Ονείρων" (σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Δημήτρη Καρρά) και "Το Παράπονο" (σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη).

Στη δισκογραφία της ξεχωρίζουν επίσης τα τραγούδια "Αποχωρισμός" και "Ψυχή Μπουκλωτή", τα οποία είναι διαθέσιμα για ακρόαση μέσω της επίσημης σελίδας της στο Spotify. Επιπλέον, πρόσφατα κυκλοφόρησε δικές της επιτυχίες όπως τα κομμάτια "Σπρώχνω τη μέρα για να βγει" και "Μαύρο πουκάμισο".

*Εισιτήρια διατίθενται στο www.more.com προς 13 ευρώ.