Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Οι αντιφάσεις που «πρόδωσαν» τον 65χρονο Ιταλό - Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ

Το κινητό της 54χρονης δεν έχει βρεθεί και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, φαίνεται πως κάποιος το έχει κρύψει, εντοπίστηκε διαλυμένο ένα μικρό τμήμα της συσκευής

«Παγωμένη» η τοπική κοινωνία του Αιγίου αλλά και όλο το πανελλήνιο παρακολουθεί τις εξελίξεις στην σοκαριστική υπόθεση με τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, που εντοπίστηκαν σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο. Για το φονικό βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Τρίτης (09.06.2026) ο Ιταλός μετά την στυγερή δολοφονία ειδοποίησε έναν γνωστό του, κάτοικο Αιγίου, και μαζί μπήκαν μέσα στο σπίτι και βρήκαν τις σορούς των θυμάτων. Η άτυχη μητέρα που διατηρούσε για πολλά χρόνια σχέση με τον 65χρονο δέχτηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές στην κοιλιά και στον θώρακα ενώ είχε και αμυντικά τραύματα στο χέρι και στον λαιμό. Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε νεκρός σε πλάγια θέση ενώ έφερε τραύμα από βολίδα φλόμπερ πίσω από τον δεξί κρόταφο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές τοποθετούν το φονικό γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου, πράγμα που δείχνει ότι είχε τα περιθώρια ο δράστης στις πολλές ώρες να εξαλείψει τα ίχνη του, να διαμορφώσει το χώρο και να δημιουργήσει τα άλλοθι και να κρύψει τα όπλα του. Αμέσως οι αστυνομικές αρχές θεώρησαν βασικό ύποπτο του φονικού τον 65χρονο Μάρκο, ο οποίος επιμένει να αρνείται κάθε κατηγορία και να δηλώνει αθώος για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Οι άντρες της ΕΛΑΣ προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να δέσουν την υπόθεση που τα τελευταία 24ωρα συγκλονίζει το πανελλήνιο. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος σε νέα αποκάλυψη, η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης. «Η νομική εκπρόσωπος του κατηγορουμένου ανέφερε ότι το κινητό βρέθηκε διαλυμένο, οι αστυνομικοί φαίνεται να αναφέρουν ότι το κινητό δεν έχει βρεθεί πουθενά. Έχει βρεθεί μόνο ένα μικρό τμήμα του, ένα καπάκι του κινητού, το οποίο ήταν κρυμμένο επιμελώς σε ένα ράφι στη βιβλιοθήκη πίσω από τα βιβλία του σπιτιού και εντοπίστηκε από χθεσινή έρευνα των αστυνομικών», ανέφερε. Αναφορικά με τα στοιχεία που αναζητούν ακόμη οι αρχές, ο αστυνομικός συντάκτης είπε: «Έστω αν είναι κατεστραμμένο το κύριο τμήμα του, ποιος το έκρυψε και πού βρίσκεται αυτό; Αυτό λοιπόν έρχεται σε ένα σύνολο πολλών ερωτημάτων που έχει η Ελληνική Αστυνομία για το τι ακριβώς έχει γίνει μετά την ανθρωποκτονία και μέχρι το σημείο που λέει ο δράστης ότι “βρήκα τις σορούς, βρήκα τα πτώματα των άτυχων ανθρώπων”. Εξετάζεται το κενό των 6-7 ωρών, ποιες ήταν οι κινήσεις του δράστη. Οι αστυνομικοί, παρότι το αρνείται η νομική εκπρόσωπος, έχουν μια αίσθηση ότι υπήρχε οσμή αλκοόλ, οινοπνεύματος μάλλον, στο σημείο. Δείγμα ότι υπήρξε μία διαδικασία απολύμανσης και καθαρισμού κάποιων ιχνών με τη λογική ότι είδαν αυτό το, όπως έχουμε πει, μικρό ρούχο πλυμένο, αλλά ότι υπάρχει προσπάθεια απόκρυψης άλλων ρούχων. Έτσι, εστιάζουν στο αυτοκίνητο του 65χρονου για τυχόν εύρεση περισσότερων στοιχείων. Ψάχνουν να δουν τη διαδικασία καθαρισμού. Δεν έχουν βρει υλικά καθαρισμού, κάποιες σκούπες, σφουγγαρίστρες, κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με διαδικασία απολύμανσης μέσα στο σπίτι, αυτά δεν έχουν βρεθεί. Ψάχνουν να δουν λοιπόν τι έχει συμβεί με το κινητό, ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει με μερικά ρούχα που πιθανόν ο δράστης να έχει ματώσει και τα οποία δεν έχουν βρεθεί πουθενά. Ωστόσο ψάχνουν κάτι ακόμα: τα ίχνη αίματος ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο αυτοκίνητο. Εκεί μεταφέρεται το ενδιαφέρον της Αστυνομίας και θα εξεταστεί εξονυχιστικά το αυτοκίνητο για να βρεθούν κηλίδες αίματος ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Έχει πλέον αυτά τα μέσα η Ελληνική Αστυνομία. Και βεβαίως να βρεθεί το κινητό, να βρεθούν κάποια στοιχεία. Όσον αφορά αυτό με τα νύχια ακόμα δεν έχουν δώσει ακόμα απάντηση τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά αναμένεται τις επόμενες ώρες».

Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί

Έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, κατάλαβε αμέσως πως το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία και στα μάτια του ο 65χρονος Ιταλός πήρε τη μορφή του βασικού υπόπτου για το διπλό φονικό. Για πρώτη φορά το «Live News» έφερε στο φως την εικόνα του σπιτιού που τελέστηκαν οι δύο ανθρωποκτονίες στο Αίγιο. «Η κύρια είσοδος, όπως και η πίσω, δεν έφεραν ίχνη παραβίασης. Με το που μπήκαμε μέσα διαπιστώσαμε ότι οι χώροι δεν ήταν ακατάστατοι. Η εικόνα που παρουσίαζαν ήταν η συνηθισμένη της καθημερινής χρήσης ενός σπιτιού», περιέγραψε ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος μέσα στο μοιραίο σπίτι στον Λόγγο. Αντιθέτως, το μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού που ήταν ακατάστατο με μία σπασμένη ραφιέρα, πεταμένα στο πάτωμα διάφορα αντικείμενα όπως ένα λάπτοπ, ένα κλειδί και ένα φυσίγγιο, ήταν η κρεβατοκάμαρα όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί. Η περιγραφή για το πώς εντόπισαν μητέρα και γιο μέσα σε λίμνη αίματος, «κόβει» την ανάσα: «Όταν δοκιμάσαμε να εισέλθουμε στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Στα πλακάκια μπροστά από αυτήν υπήρχε μία κηλίδα αίματος. Ακριβώς πίσω από την πόρτα, ήταν η σορός της 54χρονης μπρούμυτα. Το νυχτικό της ήταν ξεκούμπωτο και στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς παρατήρησα να έχει πάνω από 20 μαχαιριές». Κάτω από το άψυχο σώμα της γυναίκας υπήρχε κι ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο, ενώ πάνω στο κρεβάτι ο 26χρονος νεκρός σκεπασμένος με πάπλωμα. Όλα δείχνουν ότι κοιμόταν, με την πλάτη γυρισμένη στην πόρτα του δωματίου, όταν ο δράστης μπήκε και τον πυροβόλησε στον δεξί κρόταφο. «Στο κρεβάτι ήταν η σορός του 26χρονου, χωρίς ρούχα, σκεπασμένη με ένα πολύχρωμο πάπλωμα μέσα σε μία λίμνη αίματος. Στον δεξί κρόταφο έφερε εμφανές σημάδι από πυροβολισμό εξ’ επαφής ενώ στο ύψος του θώρακα έφερε 4 μαχαιριές». Μέσα σε λίγα τετραγωνικά δύο σοροί με δεκάδες μαχαιριές και στην ντουλάπα του ίδιου δωματίου κρεμασμένο το κυνηγετικό φλόμπερ κι ένα κουτί με φυσίγγια. «Εντός της θαλάμης του όπλου υπήρχε ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο και στο πάτωμα υπήρχε ένα ακόμη ίδιο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί». Οι αντιφάσεις του Ιταλού

Τα στοιχεία που έχουν πλέον οι αρχές αναιρούν τα όσα ισχυρίστηκε ο 65χρονος Ιταλός. Αρχικά, μεγάλο ερώτημα δημιουργεί η ύποπτα ψύχραιμη και ανέκφραστη στάση του απέναντι στο θέαμα των πτωμάτων, ενώ τονίζονται τα μεγάλα κενά στους ισχυρισμούς του, καθώς άλλαζε διαρκώς την ώρα που υποτίθεται ότι ξύπνησε. Παράλληλα, θεωρείται εξωπραγματικός από τις αρχές ο ισχυρισμός του ότι δεν άκουσε και δεν αντιλήφθηκε τον θανάσιμο καβγά των δύο θυμάτων στο διπλανό δωμάτιο – όπως ο ίδιος είπε ότι αλληλοσκοτώθηκαν – δεδομένου ότι το διαμέρισμα είναι πολύ μικρό, μόλις 88 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμπεριφορά του Ιταλού όταν οι ερωτήσεις των αστυνομικών έγιναν πιο πιεστικές και λεπτομερείς. Ενώ αρχικά περιέγραψε τα γεγονότα κανονικά στα ελληνικά, όταν δυσκολεύτηκε από τις ερωτήσεις προφασίστηκε αδυναμία στην κατανόηση της γλώσσας και ζήτησε διερμηνέα. Αυτό το γλωσσικό εμπόδιο, σύμφωνα με την εκτίμηση των δημοσιογράφων, θα αποτελέσει την κύρια δικαιολογία του για να καλύψει τις έντονες αντιφάσεις του. Δίπλα στους αστυνομικούς που εξέταζαν τον χώρο, βρισκόταν ο 65χρονος σύντροφος της δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν ατάραχος, ψύχραιμος και ανέκφραστος όπως περιγράφεται. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στον χώρο, ο 65χρονος ήταν απολύτως ήρεμος, ανέκφραστος και εντελώς ψύχραιμος. Από την συνεκτίμηση των στοιχείων, ουδείς τρίτος εισήλθε με παραβίαση στην οικεία ούτε και αφαιρέθηκε κάτι από αυτήν. Γεγονός που φανερώνει πως οι δύο ανθρωποκτονίες δεν τελέστηκαν με κίνητρο τη ληστεία». «Από την αναστάτωση του χώρου, τα αμυντικά τραύματα που φανερώνουν πάλη, το σπάσιμο του επίπλου αλλά και τον έναν πυροβολισμό αποδεικνύεται ότι εντός της οικίας κατά την τέλεση των ανθρωποκτονιών προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος. Τον ρωτήσαμε αν έχει πρόβλημα ακοής ή αν είχε πάρει κάποιο φάρμακο και μας είπε όχι. Ρωτώντας τον εκ νέου πως είναι δυνατόν να μην άκουσε θόρυβο, αυτός ισχυρίστηκε πως δεν άκουσε τίποτα. Υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την ανθρωποκτονία αλλά αντίθετα πιστεύει ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς αυτός να το αντιληφθεί». Οι επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών φαίνεται πως ζόρισαν τον 65χρονο ο οποίος ξαφνικά επικαλέστηκε πως δεν ξέρει καλά την γλώσσα αν και ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον μία 15ετία. «Άρχισε να μας λέει ότι δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα ενώ μέχρι εκείνη την στιγμή αντιλαμβανόταν πλήρως τις ερωτήσεις». Μάλιστα, ο 65χρονος έχει σταματήσει να απαντά στα ελληνικά στου αστυνομικούς, ισχυριζόμενος ότι δεν ξέρει καλά τη γλώσσα και ζητώντας μεταφραστή. «Ο δράστης πήγε στο δωμάτιο, κι ενώ κοιμόταν ο 26χρονος, πρώτα τον πυροβόλησε εξ’ επαφής κι εν συνεχεία του κατάφερε πλήγματα με μαχαίρι στον θώρακα. Η 54χρονη, που άκουσε τον θόρυβο από την διπλανή κρεβατοκάμαρα, μπήκε μέσα και δέχτηκε επίθεση με το μαχαίρι. Κρίνοντας από το σπασμένο έπιπλο και τα αμυντικά τραύματα επακολούθησε πάλη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης των δύο δολοφονιών».