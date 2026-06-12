Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για την απώλεια του Γιώργου Αθανασίου

Την θλίψη του για την απώλεια του πρώην προέδρου του Απόλλωνα Πατρών, Γιώργου Αθανασίου, εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε συλλυπητήρια δήλωσή του αναφέρει ότι ο εκλιπών υπήρξε καλός φίλος, έντιμος, εργατικός, μεθοδικός, νοικοκύρης σε όλα του.

Έτρεφε μεγάλη αγάπη στον Απόλλωνα, τον οποίο και νοικοκύρεψε πραγματικά κι έβαλε σταθερές βάσεις για το μέλλον του Συλλόγου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικείους του Γιώργου Αθανασίου, καθώς και στην «οικογένεια» του Απόλλωνα αλλά και στην Ένωση Γλαύκου Εσπέρου της οποίας υπήρξε διοικητικός παράγοντας.

*Η κηδεία του Γιώργου Δημ. Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.