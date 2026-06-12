Τραμπ για Ιράν: “Συμμαζευτείτε και γρήγορα” - Στον “αέρα” η συμφωνία

Στον αέρα παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας άμεσης υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταδικάσει την Τεχεράνη, αφότου τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν εκτενείς αναφορές σχετικά με τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται σε στάδιο διαπραγμάτευσης.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η διαπραγμάτευση με καλή πίστη».

Πρόσθεσε: «Καλύτερα να συμμαζευτούν, και ΓΡΗΓΟΡΑ!»

Σημειώνεται πως, δυτική πηγή που μίλησε νωρίτερα στο Reuters τόνισε ότι η διατύπωση του κειμένου «εξακολουθεί να οριστικοποιείται», ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συγκρούεται με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Στόχος, σύμφωνα με την πηγή, είναι η ολοκλήρωση του κειμένου έως το Σάββατο, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ.

Σε ό,τι αφορά το μέρος που θα υπογραφεί ενδεχόμενη συμφωνία, η ίδια πηγή μετάδωσε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως η πιθανότερη τοποθεσία για την τελετή. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά, το ιρανικό πρακτορείο Fars διέψευσε την είδηση.

Οι βασικοί όροι του Ιράν

Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που επικαλείτο το Reuters, το προσχέδιο -στο οποίο πιθανότατα αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του- προβλέπει:

Αρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Μεταφορά της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο γύρο διαπραγματεύσεων.

Η ίδια πηγή δεν διευκρίνισε ποιες δεσμεύσεις θα αναλάβει το Ιράν σε αντάλλαγμα.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr News ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αμερικανικές παραχωρήσεις, όπως: